28 подростков доставили в полицию Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Рейд по выявлению подростков в ночном городе провели жамбылские полицейские с участием волонтеров и активистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети в ночном городе» сотрудники местной полицейской службы провели ночной рейд с участием волонтеров и общественников. Дополнительно были созданы рабочие группы с привлечением представителей управления образования и иных заинтересованных органов.

В ходе мероприятия заместитель начальника департамента полиции Фахритдин Шанкаров отметил, что основной целью ночных рейдов является выявление лиц, не достигших 18 лет, находящихся в развлекательных и увеселительных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей, а также пресечение безнадзорности детей, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

В поле зрения участников рейда находились парки, скверы, площади, кафе-бары, компьютерные клубы и другие места скопления молодежи.

«Актуальны компьютерные клубы, куда наши инспекторы заходят в первую очередь. Практика свидетельствует, что некоторые дети могут сидеть за играми всю ночь. В таком случае наказывается администратор клуба, который не проверил документы у ребят, либо владелец заведения. Штраф от 10 до 50 МРП, налагается в административном порядке. Ребенок доставляется в подразделение полиции, куда приглашаются его родители либо законные представители. Далее проводится профилактическая беседа и выписывается штраф по ст.442 КРКобАП «Нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время». Если ребенок бродяжничает постоянно, его родителей привлекают за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Это уже серьезная статья, на основании которой безответственных родителей могут лишить родительских прав», - пояснил полковник полиции Фахритдин Шанкаров.

В ведомстве отметили, что значительный вклад в работу по профилактике правонарушений и преступлений, по розыску пропавших вносят волонтеры движения «lider.kz».

По итогам рейда в ОВД было доставлено 28 несовершеннолетних, привлечено к административной ответственности 25 родителей и иных взрослых лиц. В ЦАН за бродяжничество помещено 5 подростков, пояснили в полиции.