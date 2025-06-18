28 особенных подростков завершили курсы профподготовки в колледжах Астаны

28 подростков с ООП успешно завершили обучение по специальностям: «Повар», «Кондитер», «Швейное производство и моделирование одежды».

Проект реализуется Общественным фондом «Bolashak Charity» при поддержке акимата города Астаны, партии «AMANAT» и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Цель проекта — предоставить подросткам с особыми образовательными потребностями возможности для профессионального обучения, социализации и трудоустройства.

Фото: Bolashak Charity

Участниками программы являются подростки от 12 до 18 лет, а также взрослые с особенностями развития: расстройства аутистического спектра, умственная отсталость легкой и умеренной степени, задержка психического развития, синдром Дауна, нейросенсорная тугоухость, СДВГ.

Обучение проходило в течение 5 месяцев — дважды в неделю по три часа, на базе Колледжа общественного питания и сервиса г. Астаны (КОПИС). Подростки с ООП получили практические навыки: шитье, работа с тканями и швейными машинами, приготовление блюд, основы кулинарии и санитарии, кондитерское дело.

Фото: Bolashak Charity

Фото: Bolashak Charity

Проект стартовал в 2024 году благодаря средствам, собранным на Зимнем благотворительном балу ОФ «Bolashak Charity». В 2024 году выпускниками курсов стали 34 подростка с ООП, из них 10 ребят поступили в колледж и продолжают обучение, 8 подростков прошли стажировки в различных организациях, трое из них трудоустроились.

В мероприятии приняли участие: председатель попечительского совета ОФ «Bolashak Charity» Динара Гаплан, представители управления образования столицы, директор КОПИС Зауре Клышбаева, а также подростки с ООП, родители, специалисты, социальные предприниматели и другие.

Фото: Bolashak Charity

— Сегодня особенно актуален вопрос профессионального обучения подростков с ментальными нарушениями: после 9 класса им сложно продолжать учебу из-за неадаптированных программ. В этой связи в начале прошлого года мы запустили Учебно-производственные комбинаты на базе колледжей, где подростки и взрослые с ООП осваивают профессии через практические занятия. За полтора года обучено около 70 человек, и мы видим, что им особенно важна практика. Развитию профессионального образования для людей с ментальными нарушениями очень бы помогла адаптация учебных программ в ТиПО с учетом особенностей обучающихся согласно нашей модели УПК — сделать учебные программы практико-ориентированными, сократив теоретическую часть. Следующим этапом развития инклюзии в Казахстане мы видим во внедрении модели сопровождаемого трудоустройства для людей с ментальными нарушениями. Очень важно, чтобы Уполномоченные органы создавали для этого все условия в рамках нормативно-правовых актов РК, — отметила председатель попечительского cовета ОФ «BolashakCharity» Динара Гаплан.

Мероприятие прошло при поддержке отеля Hilton Garden Inn Astana и цветочной студии «Kulki».