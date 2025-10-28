28 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день дзюдо

Организован Международной федерацией дзюдо с целью

информирования общественности о моральных ценностях этого вида

спорта в 2011 году. Датой празднования было выбрано 28 октября –

день рождения мастера боевых искусств и основателя школы Кодокан

Дзигоро Кано.

Дзюдо – японское боевое искусство, философия и спортивное

единоборство без оружия, созданное в конце XIX века на основе

дзюдзюцу японским мастером боевых искусств Дзигоро Кано, который

также сформулировал основные правила и принципы тренировок и

проведения состязаний. По принятой в Японии классификации, дзюдо

относится к так называемым современным боевым искусствам.

Международный день анимации

28 октября 1892 года в Париже француз Эмиль Рейно созвал

зрителей на новое, доселе никем не виденное зрелище – «оптический

театр». Талантливый изобретатель впервые публично

продемонстрировал свой аппарат – праксиноскоп, который показывал

движущиеся картинки. Именно эта дата теперь и считается началом

эпохи анимационного кино. Международный день анимации учрежден

Международной ассоциацией анимационного кино в 2003 году и ныне

празднуется во всем мире.

СОБЫТИЯ

В 1953 году в Заилийском Алатау сдана в эксплуатацию первая

речная гидроэлектростанция. После ее ввода в строй мощность

Алматинского водопада увеличилась вдвое.

В 1992 году были образованы внутренние войска Республики

Казахстан, принципом деятельности которых являются обеспечение

безопасности личности, общества и государства, защита прав и

свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных

посягательств.

В 1998 году народной артистке Республики Казахстан, скрипачке

Айман Мусахаджаевой решением ЮНЕСКО было присвоено высокое

звание «Артист мира».

В 2005 году в Алматы, в Центральном государственном музее РК,

состоялось открытие выставки «500 лет эпосу «Кыз Жибек». В

экспозиции были представлены труды выдающихся ученых, которые

занимались изучением и популяризацией жемчужины казахского фольклора. Были продемонстрированы атрибуты женской красоты –

наряды, ювелирные украшения, косметика, как традиционные –

дошедшие до нас из глубины веков, так и современные.

В 2005 году состоялась презентация первого номера литературного

журнала «Үн» («Голос»). Инициаторами его издания явились

соотечественники, прибывшие из Китая и Монголии. Журнал объемом

120 страниц выходит один раз в три месяца. Его тираж составляет

четыре тысячи экземпляров. В первом номере были представлены

статьи о литературе, в том числе критические, стихи и рассказы

поэтов и писателей, переводы на казахский язык шедевров мировой

литературы.

В 2011 году Национальный банк РК сообщил о выпуске в обращение

серебряной монеты «Голова лося» из серии «Золото номадов»

номиналом 500 тенге, в дизайне которой используются изображения

золотых изделий, найденных при археологических раскопках на

территории Казахстана. Монета изготовлена из серебра 925 пробы,

масса – 31,1 г, диаметр описанной окружности – 38,61 мм, качество

изготовления – «proof», тираж – 5 тыс. штук.

В 2012 году была переведена на арабский язык и представлена

дубайской аудитории в здании Ассоциации культуры и науки эмирата

Дубай повесть-монолог «Не хочу терять надежду» известного

казахстанского писателя, ученого-тюрколога, академика Немата

Келимбетова. Книга «Не хочу терять надежду» является примером человеческого

духа, мужества и сильной, безграничной любви к жизни. Она

рассказывает о потенциале человека в преодолении страха и его

бесстрашной душе.

В 2013 году в Шымкенте, на предприятии «Казмедприбор»,

был выпущен первый рентген-аппарат местного производства.

Этот проект был реализован в рамках государственной программы

«Саламатты Қазақстан» и вошел в Региональную карту ГП ФИИР РК.

В 2013 году казахстанский альпинист Андрей Гундарев совершил

восхождение на самый высокий пик Австралии и Океании - пирамиду

Карстенз (4884 м). Вершина находится в индонезийской части острова

Папуа - Новая Гвинея. Ее еще называют пик Пунчак-Джая, что в

переводе с индонезийского означает «Пик Победы». Восхождение на

пирамиду Карстенз считается одним из самых технически сложных в

программе «7 вершин».

В 2015 году в Алматы открыли памятник известному казахстанскому

писателю и переводчику Герольду Бельгеру. Памятник установлен на

кладбище «Кенсай-2». Автором композиции стала творческая группа

под руководством Амангельды Байгаторова. Известный казахстанский писатель, публицист, прозаик, переводчик, лауреат премии ПЕН-клуба, член Союза писателей Казахстана,

лауреат Президентской премии мира и духовного согласия Герольд Бельгер – автор свыше 40 книг, в том числе, романов «Дом скитальца», «Туюк Су», «Разлад», а также 1600 публикаций в

периодической печати. Перевел на русский язык произведения

Беимбета Майлина, Габита Мусрепова, Абдижамила Нурпеисова и

других казахских писателей.

В 2015 году в Турции вышли в свет специальные издания

произведений казахского акына Суюнбая Аронулы на турецком языке

с комментариями турецких и других известных иностранных деятелей

современной поэзии.

В 2016 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные

монеты «100 лет Хамиту Ергали» из серии монет «Выдающиеся

события и люди» из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге.

Хамит Ергали – казахский поэт, народный писатель Казахской ССР.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя

орденами Трудового Красного знамени, орденом «Знак Почета»,

другими орденами и медалями.

В 2016 году в Китае впервые в истории появился торговый

дом Казахстана. Он был создан в Шанхайской зоне свободной

торговли на территории продовольственного центра корпорации

«Линхай».

В 2020 году в ходе республиканской научно-практической

конференции «Наследие Абая» состоялась презентация книги, где

собраны переводы на шесть официальных языков ООН (русский,

английский, арабский, испанский, китайский и французский) статьи

Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Абай и

Казахстан в XXI веке».

В 2021 году спустя 7 месяцев с момента официальной церемонии

вручения казахстанский музыкант Иманбек Зейкенов получил

статуэтку «Грэмми», ее доставили из Лос-Анджелеса.

В 2023 году в Карагандинской области на шахте им. Костенко

прогремел взрыв, который унес жизни 46 человек. На момент аварии в

шахте находились 252 человека, из них на поверхность вывели 206

человек. Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с

гибелью шахтеров в Карагандинской области и поручил правительству

оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров.

В 2023 году в Астане торжественно открыли новую улицу Анадолы в

честь 100-летия провозглашения Турецкой Республики. В церемонии

открытия приняли участие администрация города, района Есиль и

турецкие дипломаты.

– Турция является надежным партнером Казахстана в политических,

торговых, экономических, культурных и других сферах. Наши народы

хорошо помнят, что Турция была первой страной, поздравившей нашу

республику с независимостью, и первой, установившей двусторонние

отношения, – подчеркнул заместитель акима города Есет Байкен.

В 2024 году представительница команды Казахстана по настольному

теннису 11-летняя Жания Бекмухамбетова завоевала золото на

турнире WTT Youth Contender в Египте, выиграв семь матчей подряд в

категории до 13 лет. В августе она также победила на турнире в

Хорватии.