28 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
Агентство Kazinform предлагает читателям информационныйкалендарь «Даты. События».
ДАТЫ
Всемирный день дзюдо
Организован Международной федерацией дзюдо с целью
информирования общественности о моральных ценностях этого вида
спорта в 2011 году. Датой празднования было выбрано 28 октября –
день рождения мастера боевых искусств и основателя школы Кодокан
Дзигоро Кано.
Дзюдо – японское боевое искусство, философия и спортивное
единоборство без оружия, созданное в конце XIX века на основе
дзюдзюцу японским мастером боевых искусств Дзигоро Кано, который
также сформулировал основные правила и принципы тренировок и
проведения состязаний. По принятой в Японии классификации, дзюдо
относится к так называемым современным боевым искусствам.
Международный день анимации
28 октября 1892 года в Париже француз Эмиль Рейно созвал
зрителей на новое, доселе никем не виденное зрелище – «оптический
театр». Талантливый изобретатель впервые публично
продемонстрировал свой аппарат – праксиноскоп, который показывал
движущиеся картинки. Именно эта дата теперь и считается началом
эпохи анимационного кино. Международный день анимации учрежден
Международной ассоциацией анимационного кино в 2003 году и ныне
празднуется во всем мире.
СОБЫТИЯ
В 1953 году в Заилийском Алатау сдана в эксплуатацию первая
речная гидроэлектростанция. После ее ввода в строй мощность
Алматинского водопада увеличилась вдвое.
В 1992 году были образованы внутренние войска Республики
Казахстан, принципом деятельности которых являются обеспечение
безопасности личности, общества и государства, защита прав и
свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных
посягательств.
В 1998 году народной артистке Республики Казахстан, скрипачке
Айман Мусахаджаевой решением ЮНЕСКО было присвоено высокое
звание «Артист мира».
В 2005 году в Алматы, в Центральном государственном музее РК,
состоялось открытие выставки «500 лет эпосу «Кыз Жибек». В
экспозиции были представлены труды выдающихся ученых, которые
занимались изучением и популяризацией жемчужины казахского фольклора. Были продемонстрированы атрибуты женской красоты –
наряды, ювелирные украшения, косметика, как традиционные –
дошедшие до нас из глубины веков, так и современные.
В 2005 году состоялась презентация первого номера литературного
журнала «Үн» («Голос»). Инициаторами его издания явились
соотечественники, прибывшие из Китая и Монголии. Журнал объемом
120 страниц выходит один раз в три месяца. Его тираж составляет
четыре тысячи экземпляров. В первом номере были представлены
статьи о литературе, в том числе критические, стихи и рассказы
поэтов и писателей, переводы на казахский язык шедевров мировой
литературы.
В 2011 году Национальный банк РК сообщил о выпуске в обращение
серебряной монеты «Голова лося» из серии «Золото номадов»
номиналом 500 тенге, в дизайне которой используются изображения
золотых изделий, найденных при археологических раскопках на
территории Казахстана. Монета изготовлена из серебра 925 пробы,
масса – 31,1 г, диаметр описанной окружности – 38,61 мм, качество
изготовления – «proof», тираж – 5 тыс. штук.
В 2012 году была переведена на арабский язык и представлена
дубайской аудитории в здании Ассоциации культуры и науки эмирата
Дубай повесть-монолог «Не хочу терять надежду» известного
казахстанского писателя, ученого-тюрколога, академика Немата
Келимбетова. Книга «Не хочу терять надежду» является примером человеческого
духа, мужества и сильной, безграничной любви к жизни. Она
рассказывает о потенциале человека в преодолении страха и его
бесстрашной душе.
В 2013 году в Шымкенте, на предприятии «Казмедприбор»,
был выпущен первый рентген-аппарат местного производства.
Этот проект был реализован в рамках государственной программы
«Саламатты Қазақстан» и вошел в Региональную карту ГП ФИИР РК.
В 2013 году казахстанский альпинист Андрей Гундарев совершил
восхождение на самый высокий пик Австралии и Океании - пирамиду
Карстенз (4884 м). Вершина находится в индонезийской части острова
Папуа - Новая Гвинея. Ее еще называют пик Пунчак-Джая, что в
переводе с индонезийского означает «Пик Победы». Восхождение на
пирамиду Карстенз считается одним из самых технически сложных в
программе «7 вершин».
В 2015 году в Алматы открыли памятник известному казахстанскому
писателю и переводчику Герольду Бельгеру. Памятник установлен на
кладбище «Кенсай-2». Автором композиции стала творческая группа
под руководством Амангельды Байгаторова. Известный казахстанский писатель, публицист, прозаик, переводчик, лауреат премии ПЕН-клуба, член Союза писателей Казахстана,
лауреат Президентской премии мира и духовного согласия Герольд Бельгер – автор свыше 40 книг, в том числе, романов «Дом скитальца», «Туюк Су», «Разлад», а также 1600 публикаций в
периодической печати. Перевел на русский язык произведения
Беимбета Майлина, Габита Мусрепова, Абдижамила Нурпеисова и
других казахских писателей.
В 2015 году в Турции вышли в свет специальные издания
произведений казахского акына Суюнбая Аронулы на турецком языке
с комментариями турецких и других известных иностранных деятелей
современной поэзии.
В 2016 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные
монеты «100 лет Хамиту Ергали» из серии монет «Выдающиеся
события и люди» из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге.
Хамит Ергали – казахский поэт, народный писатель Казахской ССР.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя
орденами Трудового Красного знамени, орденом «Знак Почета»,
другими орденами и медалями.
В 2016 году в Китае впервые в истории появился торговый
дом Казахстана. Он был создан в Шанхайской зоне свободной
торговли на территории продовольственного центра корпорации
«Линхай».
В 2020 году в ходе республиканской научно-практической
конференции «Наследие Абая» состоялась презентация книги, где
собраны переводы на шесть официальных языков ООН (русский,
английский, арабский, испанский, китайский и французский) статьи
Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Абай и
Казахстан в XXI веке».
В 2021 году спустя 7 месяцев с момента официальной церемонии
вручения казахстанский музыкант Иманбек Зейкенов получил
статуэтку «Грэмми», ее доставили из Лос-Анджелеса.
В 2023 году в Карагандинской области на шахте им. Костенко
прогремел взрыв, который унес жизни 46 человек. На момент аварии в
шахте находились 252 человека, из них на поверхность вывели 206
человек. Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с
гибелью шахтеров в Карагандинской области и поручил правительству
оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров.
В 2023 году в Астане торжественно открыли новую улицу Анадолы в
честь 100-летия провозглашения Турецкой Республики. В церемонии
открытия приняли участие администрация города, района Есиль и
турецкие дипломаты.
– Турция является надежным партнером Казахстана в политических,
торговых, экономических, культурных и других сферах. Наши народы
хорошо помнят, что Турция была первой страной, поздравившей нашу
республику с независимостью, и первой, установившей двусторонние
отношения, – подчеркнул заместитель акима города Есет Байкен.
В 2024 году представительница команды Казахстана по настольному
теннису 11-летняя Жания Бекмухамбетова завоевала золото на
турнире WTT Youth Contender в Египте, выиграв семь матчей подряд в
категории до 13 лет. В августе она также победила на турнире в
Хорватии.