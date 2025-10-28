РУ
    28 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

    Агентство Kazinform предлагает читателям информационныйкалендарь «Даты. События».

    календарь
    Фото: Kazinform

    ДАТЫ

    Всемирный день дзюдо
    Организован Международной федерацией дзюдо с целью
    информирования общественности о моральных ценностях этого вида
    спорта в 2011 году. Датой празднования было выбрано 28 октября –
    день рождения мастера боевых искусств и основателя школы Кодокан
    Дзигоро Кано.

    Дзюдо – японское боевое искусство, философия и спортивное
    единоборство без оружия, созданное в конце XIX века на основе
    дзюдзюцу японским мастером боевых искусств Дзигоро Кано, который
    также сформулировал основные правила и принципы тренировок и
    проведения состязаний. По принятой в Японии классификации, дзюдо
    относится к так называемым современным боевым искусствам.

    Международный день анимации
    28 октября 1892 года в Париже француз Эмиль Рейно созвал
    зрителей на новое, доселе никем не виденное зрелище – «оптический
    театр». Талантливый изобретатель впервые публично
    продемонстрировал свой аппарат – праксиноскоп, который показывал
    движущиеся картинки. Именно эта дата теперь и считается началом
    эпохи анимационного кино. Международный день анимации учрежден
    Международной ассоциацией анимационного кино в 2003 году и ныне
    празднуется во всем мире.

    СОБЫТИЯ

    В 1953 году в Заилийском Алатау сдана в эксплуатацию первая
    речная гидроэлектростанция. После ее ввода в строй мощность
    Алматинского водопада увеличилась вдвое.

    В 1992 году были образованы внутренние войска Республики
    Казахстан, принципом деятельности которых являются обеспечение
    безопасности личности, общества и государства, защита прав и
    свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных
    посягательств.

    В 1998 году народной артистке Республики Казахстан, скрипачке
    Айман Мусахаджаевой решением ЮНЕСКО было присвоено высокое
    звание «Артист мира».

    В 2005 году в Алматы, в Центральном государственном музее РК,
    состоялось открытие выставки «500 лет эпосу «Кыз Жибек». В
    экспозиции были представлены труды выдающихся ученых, которые
    занимались изучением и популяризацией жемчужины казахского фольклора. Были продемонстрированы атрибуты женской красоты –
    наряды, ювелирные украшения, косметика, как традиционные –
    дошедшие до нас из глубины веков, так и современные.

    В 2005 году состоялась презентация первого номера литературного
    журнала «Үн» («Голос»). Инициаторами его издания явились
    соотечественники, прибывшие из Китая и Монголии. Журнал объемом
    120 страниц выходит один раз в три месяца. Его тираж составляет
    четыре тысячи экземпляров. В первом номере были представлены
    статьи о литературе, в том числе критические, стихи и рассказы
    поэтов и писателей, переводы на казахский язык шедевров мировой
    литературы.

    В 2011 году Национальный банк РК сообщил о выпуске в обращение
    серебряной монеты «Голова лося» из серии «Золото номадов»
    номиналом 500 тенге, в дизайне которой используются изображения
    золотых изделий, найденных при археологических раскопках на
    территории Казахстана. Монета изготовлена из серебра 925 пробы,
    масса – 31,1 г, диаметр описанной окружности – 38,61 мм, качество
    изготовления – «proof», тираж – 5 тыс. штук.

    В 2012 году была переведена на арабский язык и представлена
    дубайской аудитории в здании Ассоциации культуры и науки эмирата
    Дубай повесть-монолог «Не хочу терять надежду» известного
    казахстанского писателя, ученого-тюрколога, академика Немата
    Келимбетова. Книга «Не хочу терять надежду» является примером человеческого
    духа, мужества и сильной, безграничной любви к жизни. Она
    рассказывает о потенциале человека в преодолении страха и его
    бесстрашной душе.

    В 2013 году в Шымкенте, на предприятии «Казмедприбор»,
    был выпущен первый рентген-аппарат местного производства.
    Этот проект был реализован в рамках государственной программы
    «Саламатты Қазақстан» и вошел в Региональную карту ГП ФИИР РК.

    В 2013 году казахстанский альпинист Андрей Гундарев совершил
    восхождение на самый высокий пик Австралии и Океании - пирамиду
    Карстенз (4884 м). Вершина находится в индонезийской части острова
    Папуа - Новая Гвинея. Ее еще называют пик Пунчак-Джая, что в
    переводе с индонезийского означает «Пик Победы». Восхождение на
    пирамиду Карстенз считается одним из самых технически сложных в
    программе «7 вершин».

    В 2015 году в Алматы открыли памятник известному казахстанскому
    писателю и переводчику Герольду Бельгеру. Памятник установлен на
    кладбище «Кенсай-2». Автором композиции стала творческая группа
    под руководством Амангельды Байгаторова. Известный казахстанский писатель, публицист, прозаик, переводчик, лауреат премии ПЕН-клуба, член Союза писателей Казахстана,
    лауреат Президентской премии мира и духовного согласия Герольд Бельгер – автор свыше 40 книг, в том числе, романов «Дом скитальца», «Туюк Су», «Разлад», а также 1600 публикаций в
    периодической печати. Перевел на русский язык произведения
    Беимбета Майлина, Габита Мусрепова, Абдижамила Нурпеисова и
    других казахских писателей.

    В 2015 году в Турции вышли в свет специальные издания
    произведений казахского акына Суюнбая Аронулы на турецком языке
    с комментариями турецких и других известных иностранных деятелей
    современной поэзии.

    В 2016 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные
    монеты «100 лет Хамиту Ергали» из серии монет «Выдающиеся
    события и люди» из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге.
    Хамит Ергали – казахский поэт, народный писатель Казахской ССР.
    Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя
    орденами Трудового Красного знамени, орденом «Знак Почета»,
    другими орденами и медалями.

    В 2016 году в Китае впервые в истории появился торговый
    дом Казахстана. Он был создан в Шанхайской зоне свободной
    торговли на территории продовольственного центра корпорации
    «Линхай».

    В 2020 году в ходе республиканской научно-практической
    конференции «Наследие Абая» состоялась презентация книги, где
    собраны переводы на шесть официальных языков ООН (русский,
    английский, арабский, испанский, китайский и французский) статьи
    Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Абай и
    Казахстан в XXI веке».

    В 2021 году спустя 7 месяцев с момента официальной церемонии
    вручения казахстанский музыкант Иманбек Зейкенов получил
    статуэтку «Грэмми», ее доставили из Лос-Анджелеса.

    В 2023 году в Карагандинской области на шахте им. Костенко
    прогремел взрыв, который унес жизни 46 человек. На момент аварии в
    шахте находились 252 человека, из них на поверхность вывели 206
    человек. Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с
    гибелью шахтеров в Карагандинской области и поручил правительству
    оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров.

    В 2023 году в Астане торжественно открыли новую улицу Анадолы в
    честь 100-летия провозглашения Турецкой Республики. В церемонии
    открытия приняли участие администрация города, района Есиль и
    турецкие дипломаты. 

    – Турция является надежным партнером Казахстана в политических,
    торговых, экономических, культурных и других сферах. Наши народы
    хорошо помнят, что Турция была первой страной, поздравившей нашу
    республику с независимостью, и первой, установившей двусторонние
    отношения, – подчеркнул заместитель акима города Есет Байкен.

    В 2024 году представительница команды Казахстана по настольному
    теннису 11-летняя Жания Бекмухамбетова завоевала золото на
    турнире WTT Youth Contender в Египте, выиграв семь матчей подряд в
    категории до 13 лет. В августе она также победила на турнире в
    Хорватии.

