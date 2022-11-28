28 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

28 Ноября 2022, 08:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1935-1983) родился- казахский поэт, писатель и переводчик, автор слов Гимна Казахстана.

Родился в ауле Кошалак (ныне - Курмангазинский район Атырауской области). Рос и воспитывался у своего деда Нажимедена Стамгазиева. Именно он привил мальчику любовь к слову, истории Родины, а также традициям казахского народа, что оказало влияние на формирование его личности.

В 1956-1959 годах учился в Казахской государственной консерватории (ныне - Казахская национальная консерватория имени Курмангазы). Позже работал редактором издательства «Жазушы», заведующим отделом газеты «Лениншіл жас», литературным консультантом Союза писателей Казахстана, редактором Госкомиздата, заведующим отделом издательства «Мектеп». Не дожив шесть дней до своего 48-летия, Жумекен Нажимеденов скончался 22 ноября 1983 года.

Всего при жизни Жумекена Нажимеденова было опубликовано десять сборников стихов и поэм, а также три романа. После смерти поэта в свет вышли еще десять сборников, в которые вошли неопубликованные при жизни стихи, поэмы, повести, романы, статьи, переводы и девять кюев. Его произведения были переведены и опубликованы на многих языках. В свою очередь Жумекен Нажимеденов перевел на казахский язык произведения А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Н. Хикмета и других.

Жумекен Нажимеденов является автором текста действующего Гимна Республики Казахстан. Текст песни «Менің Қазақстаным» был написан им в начале его творческого пути, в возрасте 21 года. Тогда на его стихи «Мой Казахстан» музыку написал композитор Шамши Калдаяков. В исполнении Жамал Омаровой песня стала очень популярной, чуть ли не народным гимном.

11 января 2006 года песня «Менің Қазақстаным» («Мой Казахстан») впервые зазвучала в качестве Государственного гимна страны под сводами столичной резиденции «Ақорда» в торжественный момент вступления Нурсултана Назарбаева в должность Президента Республики Казахстан.

назад (1972) родился- вице-министр энергетики Республики Казахстан.

Родился в Гурьевской (ныне - Атырауской) области. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина, экономика и управление в областях ТЭК (1994); стажировался в МВФ и АБР, г. Манила (1999).

Трудовая деятельность: экономист, заместитель начальника отдела ПО «Тенгизмунайгаз» (1994-1998); заместитель начальника, начальник управления, заместитель директора департамента налоговой и тарифной политики, заместитель директора департамента управления государственными активами МЭИиТ Республики Казахстан (1998-2001); главный менеджер департамента Тенгизского проекта ЗАО «ННК «Казахойл» (2001); заместитель директора департамента сервисных проектов АО «НК «Транспорт нефти и газа» (2001-2002); заместитель директора, директор департамента по управлению долей в ТШО АО «НК «КазМунайГаз» (2002-2004); заместитель генерального директора ТОО «Тенгизшевройл» (2004-2006); управляющий директор по управлению долями в СП АО «НК «КазМунайГаз» (2006-2008); вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2008-2010); вице-министр нефти и газа Республики Казахстан (2010-2011); генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз» (2011-2012); генеральный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» (2012-2016); вице-министр энергетики Республики Казахстан (2016-2017); генеральный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» (2017-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

назад (1972) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

Родился в Кокшетауской области. Окончил Кокшетауский государственный университет, преподаватель русского языка в школах с нерусским языком обучения (1997); Карагандинскую юридическую академию «Фемида», юрист-правовед (2005).

Трудовая деятельность: слесарь ТО автобазы Куйбышевского райсельхозуправления, предпринимательская деятельность (1989-2004); руководитель ТОО «News Print» (выпуск газеты «Московский комсомолец в Казахстане») (2004-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.