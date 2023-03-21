28 новых автобусов передали сельским школам Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —В преддверии праздника Наурыз мейрамы аким области Кумар Аксакалов осмотрел новые современные школьные автобусы, которые поступили для осуществления подвоза детей из отдаленных сел в 13 районах области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

«Свыше 2,5 тысячи учащихся области обеспечиваются ежедневным подвозом к школам, более 300 школьников - еженедельным. В целях создания условий для получения школьниками качественного образования и обеспечения безопасности школьников 28 автобусов на общую сумму 1,089 млрд тенге переданы руководителям 13 отделов образования», - сообщили в ведомстве.

Новые автобусы оснащены ограничителями скорости, ремнями безопасности, системой кондиционирования. Они адаптированы для детей с особыми образовательными потребностями: в автобусах есть пандусы и кнопки вызова водителя.

Пополнение автопарка сразу 28 автобусами, как уверены в ведомстве, позволит сделать подвоз школьников более комфортным и безопасным.

«Автопарк организаций образования ежегодно обновляется и пополняется. За два последних года за счет областного бюджета приобретено 9 автобусов и 12 микроавтобусов на сумму более 322 млн тенге. Также для выполнения задачи, поставленной Главой государства, по сокращению разрыва между городом и селом, до 2025 года запланирована модернизация 407 сельских школ, из них 81 - в текущем году», - сообщили в управлении образования.