28 наркоправонарушений выявлено в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – С 24 по 28 мая в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Допинг» сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области выявили 28 фактов наркоправонарушений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Из них 11 уголовных преступлений, в том числе один факт по статье 297 УК РК «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере», еще один по статье 303 части 1 УК РК «Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами«, девять уголовных проступков по статье 296 частям 1-3 УК РК «Немедицинское потребление наркотических средств в общественных местах; незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств».

Из выявленных 17 административных правонарушений 11 фактов по статье 426 части 1 КоАП РК «Нарушение правил фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» и шесть по статье 427 части 1 КоАП РК «Нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров».

Всего по области проверено 85 аптек, восемь объектов, имеющих лицензию на работу с наркотическими и психотропными средствами и прекурсорами (два завода, один промышленный склад, пять объектов в сфере здравоохранения).

«За время ОПМ «Допинг» из незаконного оборота изъято более 808 килограммов различных прекурсоров, из них 74 килограмма ацетона, 33 килограмма 100 грамм соляной кислоты, 700 килограммов 400 грамм серной кислоты, изъято 410 таблеток, 55 ампул, наносящих вред организму человека», – сказал начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.