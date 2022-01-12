28 нацгвардейцев пострадали в ходе массовых беспорядков в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 28 бойцов Нацгвардии получили травмы и телесные повреждения в ходе массовых беспорядков. Часть из них, несмотря на полученные ранения, продолжали стоять в оцеплении, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК«Батыс» Нацгвардии.

«В Атырау военнослужащие воинской части 5546 регионального командования «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан совместно с правоохранительными органами были привлечены к обеспечению безопасности и правопорядка в регионе, где происходили массовые беспорядки. На сегодняшний день во всех регионах обстановка стабилизировалась. Введение режима чрезвычайного положения дает свои результаты. По всей стране восстанавливается конституционная законность.С высокой ответственностью военнослужащие Национальной гвардии ежедневно выполняют поставленные перед ними задачи, и каждый день мы узнаем о героических поступках военнослужащих войск правопорядка, которые ценой своей жизни и здоровья выполняют свой воинский долг, как в повседневной жизни, так и на боевой службы», - рассказали в пресс-службе РгК«Батыс» Нацгвардии.

Сообщив, что во время беспорядков личный состав Атырауского полка был задействован в оцеплении акимата и центральной площади. Была усилена охрана военного городка воинской части, складов оружия и боеприпасов. Это позволило избежать попадания военной техники и вооружения в руки преступников.

«В ходе обеспечения правопорядка 28 военнослужащих воинской части 5546 Национальной гвардии получили различные травмы и телесные повреждения. Один из них - солдат срочной службы Национальной гвардии рядовой Диас Самат. Уроженец поселка Тау Жанибекского района Западно-Казахстанской области, несмотря на полученную травму и рискуя собственной жизнью, продолжал до конца стоять в оцеплении вместе со своими сослуживцами», - говорит подполковник Ерболат Султанов.

«Поначалу это был мирный митинг. Нам дали приказ обеспечить порядок, не применяя силу, потому что это мирное население. Мы стояли в оцеплении. В какой-то момент неожиданно неизвестные молодые люди напали на нас, кидали всем, что попадалось под руку: и камнями, и арматурой, применяли газовые баллоны. Все происходило стихийно, все вокруг дрались и толкались. В этот момент, находясь в первых рядах боевого порядка, я начал прикрывать своих сослуживцев. Вдруг из толпы в мою сторону прилетело что-то тяжелое - камень или кусок тротуарной плитки. Удар пришелся на правую щеку, вся правая сторона лица была в крови. Рядом стоящие сослуживцы оказали мне первую медицинскую помощь. Но, несмотря на полученную травму я и дальше продолжил выполнять боевую задачу в боевом порядке»,- вспоминает рядовой Диас Самат.

«Военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники полиции показали образцовую дисциплину, храбрость и сплоченность. Сегодня вы выполняете очень ответственную задачу – охраняете общественный порядок. Мы гордимся вами, и наши граждане верят в вас», - говорит жительница Атырау Гульжайна Алпысбаева

По словам командира воинской части 5546 полковника Маната Наукеева, в эти сложные дни испытаний на прочность воины-гвардейцы доказали свою преданность народу Казахстана и военной присяге, проявив массовые примеры мужества, решительности и самоотвержности.

В настоящее время личный состав воинской части 5546 совместно с сотрудниками полиции и Вооруженных Сил несет службу на блокпостах, осуществляет пропускной контроль, а также охрану важных государственных объектов жизнеобеспечения населения, в том числе охраняет здание аэропорта и железнодорожного вокзала.