28 мобильных групп жамбылской полиции и волонтеров выявляют нарушителей режима ЧП

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – За исполнением действия чрезвычайногоположения, введенного на территории страны Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева, следят сотрудники департамента полиции Жамбылскойобласти совместно с волонтерами, передает корреспондент МИА«Казинформ».Как сообщили в пресс-службе

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 28 мобильных групп сотрудников полиции, представителей акимата и волонтеров проводят информационную работу с владельцами развлекательных заведений по соблюдению режима чрезвычайного положения.

«Каждому владельцу заведения развлекательного характера выдается акт- предостережение, пояснили в пресс-службе ведомства. - Кроме того, более двух тысяч памяток волонтеры вручили администраторам и работникам заведений. В ходе ежедневных рейдовых мероприятий мобильные группы посетили все районы области, объясняя, что за выявленное нарушение владельцу грозит наказание, предусмотренное законом. Накануне сотрудники полиции посетили более четырехсот заведений области и выявили 176 развлекательных объектов, которые продолжили свою работу, несмотря на введенный режим чрезвычайного положения».

Отмечается, что в целом администрация заведений, учитывая сложившуюся обстановку, относится с пониманием к предпринимаемым ограничительным мерам и готова выполнять все условия. В настоящее время ситуация по области характеризуется стабильностью, личный состав департамента полиции Жамбылской области переведен на особый режим несения службы, предпринимаются все меры по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан.

На период действия чрезвычайного положения по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции Указом Президента РК Касым- Жомарта Токаева введен ряд ограничений, таких как запрет на проведение массовых мероприятий, приостановление деятельности развлекательных заведений и ограниченное функционирование объектов общественного питания.

В режим работы крупных торговых объектов вводятся ограничения по времени их функционирования - с 10.00 до 18.00, а для не продуктовых рынков - с 11.00 до 17.00. Количество посетителей в кафе и ресторанах не должно превышать 50 человек, прием клиентов должен продолжиться до 22.00. За невыполнение данных ограничений предусматривается наказание по ст. 476 КоАП РК (Нарушение режима чрезвычайного положения) в виде штрафа в 10 МРП либо ареста на 15 суток. За неповиновение законным требованиям представителей власти нарушителям грозит наказание по ст. 379 УК РК в виде штрафа в размере 2000 МРП или двух лет лишения свободы.