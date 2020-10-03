28 многодетных матерей из Жамбылской области участвуют в праймериз

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Выборы участников праймериз проходят в жамбылском регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в третий день выборов участников праймериз руководитель Жамбылского филиала партии «Nur Otan», аким области Бердибек Сапарбаев посетил участок №3 города Тараза и проголосовал онлайн.

Отмечается, что в целом по области в праймериз принимают участие 768 кандидатов. Из них 269 женщин, 222 – это молодые люди до 35 лет, 28 многодетных матерей, восемь граждан с инвалидностью.

«Стоит отметить, что большинство кандидатов, а именно 657 человек, являются самовыдвиженцами. До этого времени было проведено почти 2 800 мероприятий, 176 публичных дебатов», - отметили в ведомстве.

Жамбылцы активно голосуют за кандидатов.

К 10:00 утра ожидалось, что участки посетят почти 42 500 человек. По официальным данным, к этому времени свой выбор сделали 31 855 граждан. Более 4,5 тысячи жамбылцев предпочли голосовать в традиционной форме, пояснили в пресс-службе акима Жамбылской области.