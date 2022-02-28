28 месторождений поставлено на госбаланс в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году впервые на государственный баланс поставлено 28 месторождений. Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Талгат Момышев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате геологоразведочных работ, проведенных за счет недропользователей, в 2021 году впервые на государственный баланс поставлено 28 месторождений. Из них: месторождение углеводородов, 13 месторождений твердых полезных ископаемых, восемь месторождений подземных вод», - сказал Талгат Момышев на коллегии Министерства.

По словам вице-министра, согласно реализации 74 шага Плана Нации – 100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ в части твердых полезных ископаемых Казахстан вошел в CRIRSCO. Создана Ассоциация KAZRC и профессиональное общество независимых экспертов недр.

«Таким образом, осуществлен переход на международную систему стандартов отчетности в части твердых полезных ископаемых. Однако есть определенные риски, такие как: нарушение комплексного подхода к изучению и использованию недр, снижение поступлений в государственный бюджет», - заключил Талгат Момышев.