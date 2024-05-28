28 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

73 года назад (1951) родился САДАНОВ Аманкелди Курбанович — генеральный директор Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии.

Фото: wikipedia.org

Родился в Кызылординской области. Окончил Кызылординский педагогический институт им. Н. В. Гоголя, биологический факультет (1979); аспирантуру КазНИИ земледелия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина; докторантуру при кафедре биологии почв МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве.

Трудовая деятельность: научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии АН Казахской ССР, заведующий лабораторией микробиологии (1982-1994); профессор кафедры экологии Казахского сельскохозяйственного института (1994-1995); заведующий кафедрой экологии Казахского сельскохозяйственного института (1995-2002); заместитель генерального директора по научной работе Национального центра биотехнологий Республики Казахстан (2002-2004); генеральный директор Центра биологических исследований МОН РК (2004-2010); генеральный директор Института микробиологии и вирусологии Комитета науки МОН РК (2010-2018).

На занимаемой должности — с 2018 года.

Награжден орденом Почета (2005); медалью «Қазақстан Республикасыныңтәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), серебряной медалью аль-Фараби (2011); нагрудным знаком «Отличник образования Республики Казахстан» (1999).

Ученый в области общей микробиологии, экологии микроорганизмов и биотехнологии почв, доктор биологических наук, профессор, академик, заслуженный деятель Казахстана. Научные работы посвящены повышению плодородия почвы на рисовых полях, изучению механизмов биологического образования и распада гумуса. Результаты исследований внедрены на полях совхозов Тугискен и Задария Жанакорганского района, получены высокие урожаи.

56 лет назад (1968) родилась НУРЛАНОВА Сагила Есимсеитовна — директор Национального архива Республики Казахстан.

Фото: ulttykarhiv.kz

Родилась в Коргалжынском районе Акмолинской области. Окончила Карагандинский государственный университет (1991).

Трудовая деятельность: преподаватель Акмолинского аграрного университета; старший специалист общего отдела Администрации Президента Республики Казахстан (1998); заведующая сектором Администрации Президента Республики Казахстан; около 23 лет проработала в сфере документационного обеспечения, оптимизации, автоматизации процессов документирования, архивных вопросов и делопроизводства Администрации Президента РК.

На занимаемой должности с ноября 2020 года.

Награждена медалью «Ерен еңбегі үшін» (2015), ведомственной наградой Администрации Президента Республики Казахстан — медалью «Мінсізқызметі үшін» (2020).

52 года назад (1972) родилась АКЧАЛОВА Айгуль Сагимбековна — депутат Жамбылского областного маслихата.

Фото: instagram.com/aigul_akchalova_

Родилась в городе Джамбул (Тараз). Окончила Казахский университет путей сообщений; академическая степень БАКАЛАВР маркетинга (2010); Инновационный Евразийский университет (2018); академическая степень МАГИСТР делового администрирования МВА, MBA General Management, Universal Business School Edinburgh, Scotland UK.

Трудовая деятельность: преподаватель начальных классов в СШ № 11 (1989-93); преподаватель в школе — гимназии № 24 (1993-1996); индивидуальный предприниматель, директор комплекса Турксиб (2006); директор ресторана Марракеш, Монтерей, ТОО «Ай-Мар» (2008); член Совета деловых женщин Палаты предпринимателей (2016); Председатель Совета деловых женщин Палаты предпринимателей (2017); член Регионального Совета Палаты предпринимателей Жамбылской области (2018); Председатель Ассоциации рестораторов и Отельеров (2019).

48 лет назад (1976) родился САРЫБАЕВ Ерик Темирханович — начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области.

Фото: ДЧС СКО

Родился в селе Темирлан Ордабасинского сельского округа Туркестанской области.

Образование высшее. В 1998 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова. В 2013 году окончил Академию гражданской защиты МЧС России по специальности «Промышленное и гражданское строительство», «Управление воинскими частями и соединениями».

Трудовая деятельность: мастер строительства ТОО «Максат» (1998-2000); начальник химической службы вч 25717; заместитель командира батальона по воспитательной и психологической работе вч 21450 (2000-2009); старший офицер отдела аварийно-спасательной службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области; начальник отдела, заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

На занимаемой должности с сентября 2023 года.

Награжден ведомственными наградами, грамотами и благодарственными письмами.

Также в этот день родились:

156 лет назад (1868-1946) родился (по некотором источникам родился в 1874 году) БЕРКИМБАЙУЛЫ Естай — выдающийся композитор, заслуженный деятель искусств Казахской ССР, певец, акын и импровизатор, один из первых членов Союза композиторов Казахстана.

Фото: wikipedia.org

Родился в ауле Акколь Экибастузского района Павлодарской области. Рос и воспитывался Естай у своего зажиточного дяди, который, заметив незаурядные способности мальчика, всячески его поддерживал. С ранних лет Естай взял в руки домбру и пел. Часто бывал на празднествах, впитал в себя мастерство поэтов, певцов и сказителей. Он обучился арабской грамоте у аульного муллы, заучивал стихи и песни, пел их среди друзей-ровесников. На празднествах он выступал вместе с такими поэтами-певцами, как Жарылгапберды, Балуан Шолак, Укили Ыбырай, Шашубай и стал узнаваемым в народе. В 20 лет встретился с гигантами казахского песенного творчества Биржан-салом и Ахан сере. Около года Естай сопровождал Биржан-сала в его поездках, а в 1889 году стал учеником Ахана-сере.

Наряду со своим поэтическим, исполнительским мастерством, Естай также известен и как композитор. У него много песен, например, «Майда қоңыр», «Жүректе», «Мәлике», «Өмір», «Қоңыр жел», «Дүние», «Шоққара ағаш». Широкую известность ему принесла песня «Хорлан». Мелодия этой песни была использована в операх «Биржан и Сара» М. Тулебаева, «Ер Таргын» Е. Г. Брусиловского, в концертах для кобыза с оркестром С. И. Шабельского и Л. М. Шаргородского. По мотивам этой песни поэтом К. Р. Аманжоловым в 1939 году была написана драматическая поэма «Хорлыгайын».

О жизни и творчестве Естая написаны исследовательские труды А. Жубановым и Б. Ерзаковичем. Поэт М. Алимбаев посвятил поэту поэму «Естай — Хорлан», И. Оразбаев написал драму «Естайдың Хорланы». В 1946 году Естай тяжело заболел. Умер он в ауле им. Муткенова Актогайского района. Могила акына, расположенная в Актогайском районе Павлодарской области в 4 км к югу от села Муткенова, в 1982 году была включена в список памятников истории и культуры Казахской ССР республиканского значения и взята под охрану государства.