28 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

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ДАТЫ

Международный день действий за женское здоровье

Идея отмечать праздник была впервые озвучена в ходе Международной встречи по вопросам женского здоровья, которая проводилась в 1987 году в Коста-Рике. Задача этого дня - напомнить правительствам стран мира, что здоровье женщин имеет огромное значение для будущего любой нации.

СОБЫТИЯ

В 1869 году было образовано военное укрепление «Ак-тюбе», что означает в переводе с казахского «Белый холм». В 1891 году Ак-тюбе был дан статус уездного города. В советский период город назывался Актюбинск, а в марте 1999 года ему дали первоначальное историческое название Актобе.

Сегодня Актобе - крупный областной центр на западе Казахстана, население которого приближается к 500 тысячам человек.

В 1993 году в Южно-Казахстанской области в целях увековечения памяти Толе би, Казыбек би и Айтеке би, их роли в единении казахского народа, сохранении государственности и, придавая важное значение историческим событиям, произошедшим в местности Ордабасы, был создан Национальный историко-культурный и природный заповедник «Ордабасы».

В 1998 году Президент Казахстана и руководитель корпорации LG Electronics торжественно открыли завод LG Electronics Almaty Kazakhstan. С тех пор LG все активнее завоевывает рынки Казахстана, СНГ и дальнего зарубежья.

В 2006 году впервые был проведен республиканский конкурс-выставка «Алтын сапа». На этом конкурсе компания стала лауреатом премии Президента РК «За достижение в области качества». В торжественной обстановке в столице республики Главой государства была вручена эта почетнейшая награда.

В 2005 году на студии «Amanat studio» при содействии Международного фонда поддержки и сохранения культурных ценностей снят 40-минутный документальный фильм «Рахимжан Кошкарбаев. Штурм Рейхстага». Режиссер - Адиль Медетбаев.

В 2009 году в румынском селе Братулешть коммуны Струнга уезда Яссы состоялась официальная церемония открытия памятного мемориала казахстанскому солдату Шерниязу Аяганову, погибшему в 1944 году во время Второй мировой войны.

Рядовой Шернияз Аяганов родился в Каркаралинском районе Карагандинской области и был призван Аягузским военкоматом Семипалатинской области в самом начале войны.

Служил в составе 23-го танкового корпуса 56-й мотострелковой бригады мотострелкового батальона. Погиб и был захоронен на опушке леса в двух километрах северо-восточнее села Братулешть.

В 2012 году у подножия горы Бастобе состоялась закладка камня Монументу благодарности казахскому народу «Қазақ халқына мың алғыс». Монумент будет символизировать благодарность казахскому народу от имени всех этносов, которые когда-то были депортированы в Казахстан, и для которых он стал настоящей родиной.

В 2018 году во время проведения посевных работ в Зерендинском районе (близ границ села Казахстан, в 10 км от северо-западной части мавзолея хана Уали) на пахотных полях были обнаружены два лежащих надгробных гранитных камня с арабскими надписями, предположительно являвшимися старым захоронением.

В результате визуального исследования, по первоначальным данным и предположениям, захоронение датируется началом XVIII - концом XIX века. Также, предположительно, один из камней-надгробий принадлежит кажы, другой - одному из нукеров хана Абылая.

В 2018 году Дүйсебай Смайыл в весе до 87 кг завоевал золотую медаль чемпионата Азии по таэквондо, проходившего во вьетнамском городе Хошимине. Завоеванная казахстанским спортсменом золотая медаль стала первой высшей наградой чемпионата Азии для Казахстана с 2006 года, когда свое лидерство праздновал Арман Чилманов.

В 2019 году исследователи добыли новые сведения на месте городища Кышкала в Сырдарьинском районе Кызылординской области. Вполне возможно, что это город Баршынкент, в котором жила жена Алпамыса батыра - Гулбаршын. По словам археологов, исследование данного города способствует изучению средневековых городов и их историй. Настоящее название города Кышкала все еще неизвестно. В народе его называют Баршынкент.

В 2019 году в Астане впервые прошел симпозиум ООН по партнерству в технологиях для миротворчества на тему «Прогноз, Защита, Предотвращение (Predict, Protect, Prevent).

Мероприятие являлось площадкой для рассмотрения актуальных вопросов в сфере дальнейшего совершенствования миротворчества ООН. В этом контексте, Республика Казахстан внесла ряд предложений по технологическим инструментам и новшествам, способствующим более безопасной и эффективной деятельности в сфере обеспечения мира и безопасности.

В 2021 году в Туркестане была представлена первая книга Корана на древнетюркском языке. Это уникальное издание, выпущенное Международной Тюркской академией, является старейшей и наиболее полной версией перевода Корана, сохранившейся до нашего времени. Сегодня рукопись находится в Музее тюркского и исламского искусства в Стамбуле. Наследие тысячелетий, рожденное на Туркестанской земле, таким образом становится доступным для ученых и интересующихся вопросами тюркологии, языка и религии, и публикуется впервые в полной факсимильной версии.

В 2023 году Минздрав РК объявил об отмене ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией среди населения. В связи с объявлением ВОЗ о завершении пандемии COVID-19, стабилизацией эпидемиологической ситуации в Казахстане и в мире, Минздрав отменил постановления главного государственного санитарного врача Казахстана, которые вводили ограничительные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией среди населения. Также отменили проект Ashyq.