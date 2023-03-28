28 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

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СОБЫТИЯ

В 1920 году в городе Семее был создан Центр документации новейшей истории Восточно-Казахстанской области.

В конце марта Семипалатинский губревком рассмотрел вопрос о создании губернского архивного фонда для собирания и хранения ценнейших источников по истории края. В краткие сроки были собраны десятки тысяч ценных исторических материалов, и уже через пять лет в Губархиве было сосредоточено 305 фондов, в том числе 196 - дореволюционного периода и 109 - советского.

В 1994 году состоялся первый официальный визит Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева в Российскую Федерацию. Сторонами было подписано 23 казахстанско-российских документа, касающихся сотрудничества в политической, экономической, военной и гуманитарной областях.

В 2000 году Казахская кинофабрика им. Ш. Айманова, Национальный продюсерский центр РК, Казкинопрокат и Госфильмофонд были реорганизованы путем слияния в Республиканское государственное казенное предприятие - РГКП «Национальная компания «Казахфильм» им. Шакена Айманова.

В 2003 году официально была открыта первая очередь нефтепровода «Кенкияк-Атырау» стоимостью $160 млн, протяженностью 448,8 км и начальной мощностью 6 млн тонн в год, 51% которого принадлежат «КазМунайГаз», а 49% - CNPC. Нефтепровод соединил нефтеперекачивающую станцию «Кенкияк» с НПС «Атырау» ЗАО «КазТрансОйл» и далее - с экспортными терминалами Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и нефтепровода Атырау - Самара.

В 2007 году в Петропавловске вышел из печати первый номер литературно-художественного журнала «Магжан».

Главной целью нового издания является популяризация творчества великого казахского поэта ХХ века Магжана Жумабаева, внесшего выдающийся вклад в развитие казахской поэзии, проявившего лучшие черты гражданственности и патриотизма народа.

В 2017 году казахстанка Динара Садуакасова заняла первое место среди женщин на завершившемся во Вьетнаме международном соревновании по шахматам. Всего в соревновании приняли участие 103 шахматиста из 21-й страны.

В 2017 году казахстанские студенты в Лондоне представили культуру Казахстана в рамках весеннего фестиваля стран Центральной Азии «Наурыз». На мероприятии были представлены такие страны, как Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Кыргызстан, Афганистан, Таджикистан, Иран, Турция, Восточный Китай, Татарстан (субъект РФ) и Узбекистан. Фестиваль собрал около 2 000 участников.

В 2017 году Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) вошел в эксклюзивное объединение международных финансовых центров (Vantage Financial Centres). В Vantage Financial Centres входят такие известные международные финансовые центры, как Токио, Торонто, Шанхай, Пекин и Абу-Даби.

Члены объединения VFC имеют возможность получения консультационной поддержки, а также оценки своей деятельности от других членов объединения по основным показателям, на базе которых формируется рейтинг GFCI.

В 2019 году в казахстанский прокат вышел фильм режиссера Эмира Байгазина «Река», мировая премьера которого состоялась на 75-м Венецианском кинофестивале.

«Река» - это третья часть трилогии о трудностях подростков из глубинки. Первая часть трилогии - дебютный фильм Эмира Байгазина «Уроки гармонии» - завоевала более 25 наград на мировых кинофестивалях. Вторая часть - «Раненый ангел», который получил приз за лучший фильм на международном фестивале в Германии, а также Специальный приз жюри на фестивале в Чонджу (Южная Корея) и приз «Лучший режиссер» на МКФ Art Film Fest в Кошице (Словакия).

В 2019 году костанайский легкоатлет Сергей Поликарпов установил новый мировой рекорд в беге на 3000 метров на Чемпионате мира по лёгкой атлетике среди мастеров (ветеранов) в закрытых помещениях, проходившем в польском городе Торунь.

Спортсмен из Казахстана выиграл дистанцию с мировым рекордом 9 минут 43.11 секунды.

В 2021 году Международная ассоциация бокса (AIBA) назначила двоих казахстанцев членами своих управляющих органов.

Мейрам Нуртазин, менеджер Казахстанской федерации бокса, вошёл в состав комиссии по вопросам проведения соревнований; олимпийский чемпион Сиднея, директор Центра олимпийской подготовки Ермахан Ибраимов стал членом комиссии по вопросам чемпионов и ветеранов. Письма вновь назначенным казахстанцам направил президент AIBA Умар Кремлёв.

В 2022 году в городе Гааге (Нидерланды) представители Казахстана, Узбекистана, Турции и Азербайджана совместно отпраздновали Наурыз мейрамы.

Под открытым небом в парке Westbroekpark собралось порядка 600 казахстанцев, проживающих в разных уголках Нидерландов и соседней Бельгии; местных жителей, а также гостей из стран СНГ.

Свои творческие номера нидерландской аудитории представили специально приехавшие из разных стран Европы наши соотечественники, в их числе оперная певица Айгуль Шамшиденова, лауреат международных конкурсов, домбрист Есенгали Кумаров, студентка Королевской консерватории г. Льежа Назикгуль Жаназарова.

В 2022 году 27 исторических зданий были дополнительно включены в список объектов историко-культурного наследия Актобе, среди которых здание городского центра детского творчества по улице Алтынсарина, построенное в 1913 году, церковь по улице Жанкожа-батыра 1915 года постройки, а также другие здания, подлежащие охране в целях обеспечения исторического облика города.

Включение в список объектов историко-культурного наследия обеспечит сохранение исторического облика таких объектов, поскольку любые изменения подлежат согласованию с уполномоченным органом.