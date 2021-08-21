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28 лидеров проекта Ashyq определили в СКО

21 Августа 2021 17:51
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28 лидеров проекта Ashyq определили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области к проекту Ashyq присоединились 2 355 объектов. Из них 148 работают в тестовом режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, лидеров выявляют по наибольшему количеству регистраций в приложении.

«По итогам последних двух недель у нас 28 лидеров Ashyq и ни одного деактивированного участника, что очень радует. Поскольку Северо-Казахстанская область находится в «красной зоне» по распространению коронавирусной инфекции, то статус лидера позволяет его обладателям две недели работать по условиям «желтой зоны», – сказал руководитель отдела управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Канат Шамсутдинов.

Среди новых лидеров 11 объектов общественного питания, 8 – образования, три объекта размещения и отдыха, два фитнес-клуба, два торговых центра, один банный комплекс и один водно-оздоровительный СПА-центр.

«Мы видим, что с каждым днем количество участников проекта растет. Радует, что к «Ashyq» активно присоединяются не только объекты предпринимательства областного центра, но и сельской местности. Кстати, у нас впервые такое количество лидеров. Предприниматели понимают, что приложение дает им возможность работать не только с минимальными рисками для здоровья, но и с минимальными ограничениями», – добавил эксперт палаты предпринимателей Ольга Достлер.


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#Бизнес   #Северо-Казахстанская область   #Общество   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Олеся Жуковень

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