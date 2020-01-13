28-летний рыбак угорел в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области на озере Щучьем угорел 28-летний рыбак, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Как рассказали в ведомстве, 12 января от УКС ДЧС Акмолинской области поступило телефонное сообщение о том, что на озере Щучьем угорел человек.

«К месту выехала оперативная группа отдела по чрезвычайным ситуациям Бурабайского района во главе с временно исполняющим обязанности начальника ОЧС Бурабайского района. По прибытии на место происшествия 12 января информация подтвердилась», - рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, в рыболовной будке на озере Щучьем в районе яхт-клуба был обнаружен труп 28-летнего парня. Тело было доставлено в приемный покой Бурабайской многопрофильной межрайонной больницы, где и констатирована смерть.

«По словам отца парня, сын ночью пошёл на рыбалку с друзьями на озеро Щучье. Так как долгое время он не мог дозвониться до него, позвонил знакомым сына и попросил посмотреть его. Друзья сына обнаружили труп и сообщили отцу», - добавили в ведомстве.

На месте происшествия также выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции Бурабайского района. Тело направлено в морг города Кокшетау для проведения судебно-медицинской экспертизы.