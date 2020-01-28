28-летний россиянин нашел сведения о репрессированном прадеде в актюбинском архиве

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –28-летний житель Новосибирска нашел сведения и фотографии своего репрессированного прадеда в архиве департамента полиции Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Идеей создания семейного древа Роман Завадовский занялся 2 года назад. Однако он не смог найти информации о своем прадеде Иване Завадовском. Роман начал поиски на сайте «Мемориал», и вскоре понял, что дело находится в Актюбинской области. Два раза он писал письма в официальные органы, чтобы получить информацию о прадеде, однако ответов он не получил.

23 января Роман Завадовский приехал в Актобе и обратился в департамент полиции Актюбинской области, где ему предоставили архивные документы, фотографии прадеда. Кстати, фотоархив Ивана Завадовского оказался богатым, в документах хранятся 20 старых фотографии.

«Я рад, что удалось найти архивные документы прадеда. Увидел прадеда на фотографиях, качество которых меня удивило, узнал много информации о нем. Я не думал, что так быстро получится найти архивные документы, за что большое спасибо полицейским», - сказал Роман Завадовский.

Из материалов уголовного дела следует, что Иван Завадовский родился в 1891 году в Туруханском крае, работал на станции Кандыагаш Чкаловской области (ныне Актюбинской).

Решением Особого совещания при НКВД СССР он был арестован в ноябре 1941 года по обвинению в антисоветской агитации и приговорён к расстрелу с конфискацией личного имущества. 6 февраля 1942 года приговор приведен в исполнение. Указом Верховного Совета СССР в 1989 году Завадовский Иван Владимирович реабилитирован посмертно.

Заместитель управления информации и связи ДП Актюбинской области Айдос Нагин вручил Роману архивные документы, после чего полицейские свозили его в район комплекса «Верблюжья гора», где возможно похоронен прадед Романа Иван Завадовский.

Только за прошлый год в департамент полиции Актюбинской области поступило 473 обращений, из них 232 запросов от родственников репрессированных, ученых-исследователей, общественных организаций, музеев и государственных органов.

«Эти сведения нужны тысячам людей для того, чтобы найти сведения о судьбах родственников. Они нужны ученым, историкам, журналистам, чтобы восстановить в полном объеме историческую информацию. Реабилитированные граждане либо их представители, а в случае их смерти – родственники, имеют право на ознакомление с документами непроцессуального характера из уголовных дел, а также на получение сохранившихся в данных делах рукописей, фотографий и других личных документов, либо их копий, обратившись в департамент полиции Актюбинской области», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.