28-летнего рудничанина утопили с 100 килограммами груза

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Более месяца разыскиваемого и пропавшего без вести 28-летнего рудничанина нашли утопленным. В полиции раскрыли некоторые подробности преступления, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудниками управления криминальной полиции раскрыто тяжкое преступление – убийство 28-летнего жителя города Рудного. Подробности раскрытия этого сложного дела озвучил начальник криминальной полиции Мейрам Базарбаев.

8 июня 2019 года в Управление полиции города Рудного поступило сообщение от матери о том, что ее сын пропал несколько дней назад и она не знает, о месте его нахождения.

Для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа, из числа сотрудников Департамента полиции и Управления полиции города Рудного, имеющих опыт раскрытия преступления против личности. Ход расследования был взят под контроль прокуратурой города Рудного.

«При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и за пределами региона, полиция задержала двух жителей города Рудного – 20 лет и 29 лет, неоднократно ранее судимых, за совершение, в том числе, тяжких преступлений. Одного из подозреваемых задержали при попытке скрыться за пределы области. В дальнейшем под тяжестью улик и неопровержимых доказательств задержанные дали признательные показания и рассказали, что совершили убийство на почве «разборок», а труп утопили за 200 километров от города», - рассказали в полиции.

При проверке показаний на месте труп был обнаружен 16 июля в реке Алабуга Узункольского района с множественными телесными повреждениями. К телу было привязано более 100 килограмм груза - рулевая колодка, канистры с водой. Один из задержанных родом из этих мест и поэтому прекрасно знал эту местность.

«Подозреваемые приложили много усилий, для того чтобы скрыть следы преступления, но несмотря на это, нам удалось восстановить картину произошедшего. Тело из реки достали при помощи водолазов. В настоящее время проводятся следственные действия, подозреваемые арестованы, ведется следствие», - отмечает советник начальника Департамента полиции по раскрытию преступлений Николай Баранов, принимающий участие в раскрытии преступления.