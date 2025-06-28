28 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

68 лет назад (1957) родился ЖАМИШЕВ Болат Бидахметович — казахстанский государственный деятель.

Фото: Gov.kz

Родился в Талды-Курганской (ныне — Алматинской) области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, экономист (1981).

Трудовая деятельность: агроном совхоза (1981-1984); аспирант, младший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, ученый секретарь КазНИИ экономики и организации агропромышленного комплекса (1984-1992); референт, заместитель председателя исполкома Конгресса предпринимателей Казахстана (1992-1993); заместитель директора департамента экономических исследований и прогнозов, директора центра перспективных исследований, директора департамента исследований и статистики Национального банка РК (1993-1997); директор Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения РК (1997); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (1997-1999); вице-министр, первый вице-министр финансов РК (1999-2001); вице-министр внутренних дел РК (2001-2002); вице-министр, первый вице-министр финансов РК (2002-2003); заместитель председателя Национального банка РК (2003-2004); председатель Агентства РК по регулированию и надзору финансовых организаций (2004-2006); заместитель председателя правления, управляющий директор по проектной деятельности Евразийского банка развития (2006-2007); министр финансов РК (2007-2013); министр регионального развития РК (2013-2014); председатель правления АО «Банк развития Казахстана» (2014-2019); президент Национальной федерации конькобежцев Казахстана (с 2017 года); независимый директор АО «Цеснабанк» (с 2019 года); член Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» (ранее — АО «Цеснабанк») — независимый директор (с 2020 года); председатель Совета директоров НАО «Фонд социального медицинского страхования»; председатель общественного социального фонда «Қазақстан халқына» (2022-2025).

Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Парасат» (2011), медалями.

64 года назад (1961) родился РЫСПАНОВ Нурлан Бектасович — президент ОО «Национальная Академия Горных Наук».

Фото: metalmininginfo.kz

Родился в Майском районе Павлодарской области.

Окончил Ленинградский институт водного транспорта, специальность «Инженер-механик» (1983); Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева, г. Алматы Специальность «Горный инженер»; МИИВТ, очную аспирантуру, г. Москва (1989); МВТУ им. Н. Э. Баумана, аспирантуру (1991); Институт Горного Дела, докторантуру, г. Алматы (2009).

Трудовая деятельность: лебедчик-моторист, помощник механика земснаряда технического участка пути Верхне-Иртышского бассейнового управления пути (1983-1984); групповой механик Павлодарского судостроительно-судоремонтного завода (1984-1985); аспирант Московского института водного транспорта (1986-1989); механик Павлодарского судостроительно-судоремонтного завода (1989); начальник службы речного хозяйства Верхне-Иртышского речного пароходства (1989-1990); старший преподаватель, старший научный сотрудник, старший преподаватель Павлодарского технического университета (1990-1993); директор Павлодарского НИЦ «Машиностроение» ИА Республики Казахстан (1993-1996); директор ТОО «Торгово-промышленная компания МЕНАР» (1996-1998); директор Департамента промышленности Министерство энергетики, индустрии и торговли, г. Астана (1998-1999); директор Департамента тяжелой промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов, г. Астана (1999-2000); генеральный директор ТОО «ГМК „Тау-Кен“ (2001-2002); генеральный директор „Казпром-Кызылорда“ (2002-2003); председатель совета Союза промышленников Кызылординской области (2003-2004); генеральный директор ТОО СП „Бетпак Дала“ (2004-2005); президент Консорциум „Казпром — Неруд“, г. Алматы (2005-2008); руководитель Дирекции горнорудных активов, руководитель Дирекции горно-промышленных активов АО „ФНБ „Самрук-Казына“ (2008-2009); вице-президент по производству АО „НАК „Казатомпром“ (2009-2015); президент Ассоциации Предприятий Нерудной Промышленности РК (2015).

На занимаемой должности с 2018 года.

55 лет назад (1970) родился КОПЕНОВ Едил Кудайбергенович — председатель Правления АО «Энергоинформ».

Фото: samruk-energy.kz

Родился в Алматинской области.

Окончил Казахский Педагогический университет им. Абая, специальность «История и право» (1994); университет им. Д. А. Кунаева, специальность «Финансы и кредит» (2002); Казахстанский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, специальность «Электроэнергетика» (2011); Executive МВА «Евроменеджмент — Мастер делового администрирования для руководителей» (2023).

Трудовая деятельность: коммерческий директор «Азияторгсервис» (1992-1996); начальник отдела организационно-кадровой работы аппарата акима Каратальского района, Алматинской области (1997-2002); президент ОАО «Уштобинский РЭС» (2002-2003); начальник отдела сбыта электроэнергии АО «Талдыкорганская акционерная транспортная электросетевая компания» (2003-2004); заместитель генерального директора ТОО «Астанаэнергосбыт» (2004-2008); заместитель начальника ТОО «СевКазЭнерго Петропавловск» (2008-2008); директор ТОО «Северо-Казахстанский Энергоцентр» (2009-2011); председатель Правления АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» (2011-2013); председатель Правления — член Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (2013-2014); генеральный директор ТОО «Астана-ЕРЦ» (2014-2015); председатель Правления АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности (КОРЭМ)» (2016-2019); управляющий директор по трансформации бизнеса АО «Самрук-Энерго» (2020-2021); член Правления АО «Самрук-Энерго» (2021-2022); генеральный директор ТОО «АлматыЭнергоСбыт» (2022-2024).

На занимаемой должности — с марта 2025 года.

50 лет назад (1975) родился ОСТАНЬКОВИЧ Дмитрий Валерьевич — заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, композитор.

Фото: kp.kz

Родился в городе Шымкенте. Окончил Казахскую национальную академию музыки.

Трудовая деятельность: преподаватель на кафедре музыковедения и композиции (2001); старший преподаватель, доцент, декан факультета «Музыковедение и фортепиано» КазНУИ. Возглавляет Белорусский культурный центра «Радима» Ассамблеи народа Казахстана города Астаны (2013); Филиал ОЮЛ «АРСК» по г. Астане (2021); организовал и возглавил республиканскую ассоциацию белорусских культурных центров «Родны кут» (2023).

Автор симфонических, камерно-инструментальных и вокальных произведений, вокально-симфонических поэм «11 сентября 2001 года», «Жаворонок», «Хорал памяти жертв Беслана» и «Наурыз» для духового оркестра, «Қансонар» кюй для камерного оркестра, «Мой Казахстан» и «Отаным» для оркестра казахских народных инструментов, а также большое количество камерно-инструментальных и вокальных произведений. Широкую известность приобрели эстрадные песни композитора «Гибнут первые», «Ветераны моей Родины», «Курт-драгоценный камень», «Посвящение врачам», «Мы — казахстанцы», «Благодарю тебя, мой Казахстан!».

На занимаемой должности — с апреля 2025 года.

Награжден юбилейными медалями «20 лет Ассамблеи народа Казахстана», «20 лет Астане», «25 лет Ассамблеи народа Казахстана», нагрудным знаком «Мәдениет саласының үздігі» (2020), золотой медалью АНК «Бірлік» (2021), медалью «Шапағат» (2023).

Также в этот день родились:

83 года назад (1942-2020) родился АБДУЛЛАЕВ Калык Абдуллаевич — общественный и политический деятель Республики Казахстан.

Фото: instagram.com/atakent_mall/

Родился в Чимкентской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Ташкентский политехнический институт, инженер-электрик (1963); Академию народного хозяйства при Совете министров СССР, руководитель предприятий и организаций (1987); Академию общественных наук при ЦК КПСС, партийное и советское строительство (Москва) (1988).

Трудовая деятельность: инженер, старший инженер, старший мастер службы релейной защиты и автоматики районного управления «Южказэнерго» (1963-1968); начальник службы режимов, заместитель начальника Центральной диспетчерской службы районного управления «Южказэнерго» (1968-1969); начальник службы режимов Объединенного диспетчерского управления Минэнерго КазССР (1969-1974); главный инженер энергосистемы «Южказэнерго» (1974-1978); управляющий районным управлением «Южказэнерго» (1978-1982); первый заместитель министра энергетики и электрификации КазССР (1982-1986); заместитель председателя Совета министров КазССР — председатель Государственного планового комитета КазССР (1986-1990); первый заместитель председателя Совета министров КазССР, председатель Государственного планового комитета КазССР (1990-1991); заместитель Премьер-Министра КазССР, председатель Государственного планового комитета КазССР (1991-1992); заместитель Премьер-Министра РК, председатель Национального агентства РК по иностранным инвестициям (1992); президент, председатель правления АО «Казахстанский центр делового сотрудничества „Атакент“, председатель Административного совета свободной торговой зоны „Атакент“ (1992-1995); председатель Государственного комитета РК по сотрудничеству со странами СНГ (1995-1996); советник Президента РК (1996); аким ЮКО (1997-2000); председатель Совета директоров АО „Казахстанский центр делового сотрудничества „Атакент“ (2000-2004); председатель Совета директоров АО „КазНИИ энергетики им. академика Ш. Ч. Чокина“ (2004).

Награжден орденом «Знак Почета» (1981), медалью «Самрук» 2-й степени (2007).