28 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

69 лет назад (1957) родился ЖАМИШЕВ Болат Бидахметович — казахстанский государственный деятель.

Фото: Gov.kz

Родился в Талды-Курганской (ныне — Алматинской) области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, экономист (1981).

Трудовая деятельность: агроном совхоза (1981-1984); аспирант, младший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, ученый секретарь КазНИИ экономики и организации агропромышленного комплекса (1984-1992); референт, заместитель председателя исполкома Конгресса предпринимателей Казахстана (1992-1993); заместитель директора департамента экономических исследований и прогнозов, директора центра перспективных исследований, директора департамента исследований и статистики Национального банка РК (1993-1997); директор Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения РК (1997); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (1997-1999); вице-министр, первый вице-министр финансов РК (1999-2001); вице-министр внутренних дел РК (2001-2002); вице-министр, первый вице-министр финансов РК (2002-2003); заместитель председателя Национального банка РК (2003-2004); председатель Агентства РК по регулированию и надзору финансовых организаций (2004-2006); заместитель председателя правления, управляющий директор по проектной деятельности Евразийского банка развития (2006-2007); министр финансов РК (2007-2013); министр регионального развития РК (2013-2014); председатель правления АО «Банк развития Казахстана» (2014-2019); президент Национальной федерации конькобежцев Казахстана (с 2017 года); независимый директор АО «Цеснабанк» (с 2019 года); член Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» (ранее — АО «Цеснабанк») — независимый директор (с 2020 года); председатель Совета директоров НАО «Фонд социального медицинского страхования»; председатель общественного социального фонда «Қазақстан халқына» (2022-2025).

Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Парасат» (2011), медалями.

65 лет назад (1961) родился РЫСПАНОВ Нурлан Бектасович — президент ОО «Национальная Академия Горных Наук».

Фото: metalmininginfo.kz

Родился в Майском районе Павлодарской области.

Окончил Ленинградский институт водного транспорта, специальность «Инженер-механик» (1983); Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева, г. Алматы Специальность «Горный инженер»; МИИВТ, очную аспирантуру, г. Москва (1989); МВТУ им. Н. Э. Баумана, аспирантуру (1991); Институт Горного Дела, докторантуру, г. Алматы (2009).

Трудовая деятельность: лебедчик-моторист, помощник механика земснаряда технического участка пути Верхне-Иртышского бассейнового управления пути (1983-1984); групповой механик Павлодарского судостроительно-судоремонтного завода (1984-1985); аспирант Московского института водного транспорта (1986-1989); механик Павлодарского судостроительно-судоремонтного завода (1989); начальник службы речного хозяйства Верхне-Иртышского речного пароходства (1989-1990); старший преподаватель, старший научный сотрудник, старший преподаватель Павлодарского технического университета (1990-1993); директор Павлодарского НИЦ «Машиностроение» ИА Республики Казахстан (1993-1996); директор ТОО «Торгово-промышленная компания МЕНАР» (1996-1998); директор Департамента промышленности Министерство энергетики, индустрии и торговли, г. Астана (1998-1999); директор Департамента тяжелой промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов, г. Астана (1999-2000); генеральный директор ТОО «ГМК „Тау-Кен“ (2001-2002); генеральный директор „Казпром-Кызылорда“ (2002-2003); председатель совета Союза промышленников Кызылординской области (2003-2004); генеральный директор ТОО СП „Бетпак Дала“ (2004-2005); президент Консорциум „Казпром — Неруд“, г. Алматы (2005-2008); руководитель Дирекции горнорудных активов, руководитель Дирекции горно-промышленных активов АО „ФНБ „Самрук-Казына“ (2008-2009); вице-президент по производству АО „НАК „Казатомпром“ (2009-2015); президент Ассоциации Предприятий Нерудной Промышленности РК (2015).

На занимаемой должности с 2018 года.

56 лет назад (1970) родился КОПЕНОВ Едил Кудайбергенович — председатель Правления АО «Энергоинформ».

Фото: samruk-energy.kz

Родился в Алматинской области.

Окончил Казахский Педагогический университет им. Абая, специальность «История и право» (1994); университет им. Д. А. Кунаева, специальность «Финансы и кредит» (2002); Казахстанский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, специальность «Электроэнергетика» (2011); Executive МВА «Евроменеджмент — Мастер делового администрирования для руководителей» (2023).

Трудовая деятельность: коммерческий директор «Азияторгсервис» (1992-1996); начальник отдела организационно-кадровой работы аппарата акима Каратальского района, Алматинской области (1997-2002); президент ОАО «Уштобинский РЭС» (2002-2003); начальник отдела сбыта электроэнергии АО «Талдыкорганская акционерная транспортная электросетевая компания» (2003-2004); заместитель генерального директора ТОО «Астанаэнергосбыт» (2004-2008); заместитель начальника ТОО «СевКазЭнерго Петропавловск» (2008-2008); директор ТОО «Северо-Казахстанский Энергоцентр» (2009-2011); председатель Правления АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» (2011-2013); председатель Правления — член Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (2013-2014); генеральный директор ТОО «Астана-ЕРЦ» (2014-2015); председатель Правления АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности (КОРЭМ)» (2016-2019); управляющий директор по трансформации бизнеса АО «Самрук-Энерго» (2020-2021); член Правления АО «Самрук-Энерго» (2021-2022); генеральный директор ТОО «АлматыЭнергоСбыт» (2022-2024).

На занимаемой должности — с марта 2025 года.

38 лет назад (1988) родилась НАРБЕКОВА Балмаржан Полатовна - руководитель Управления по защите прав детей Туркестанской области.

Фото: adyrna.kz

Родилась в г. Шымкент. Окончила Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, специальность «Бакалавр юриспруденции».

Трудовая деятельность: инструктор аппарата акима города Шымкент; заместитель директора, исполняющий обязанности директора ГККП «Молодежный центр», начальник отделов сбора аналитики и мониторинга, организации молодежной практики «Центра занятости» города Шымкент, первый заместитель председателя Абайского районного филиала партии «Нур Отан» (2010-2015); заместитель акима Каратауского района города Шымкент (2015); руководитель управления по вопросам молодежной политики Южно-Казахстанской области (05.2017-02.2018); руководитель управления по делам семьи, детей и молодежи Туркестанской области (02.2018-08.2021); руководитель Управления занятости и социальной защиты населения города Шымкент (08.2021-11.2023).

На занимаемой должности — с марта 2026 года.

Также в этот день родились:

84 года назад (1942-2020) родился АБДУЛЛАЕВ Калык Абдуллаевич — общественный и политический деятель Республики Казахстан.

Фото: instagram.com/atakent_mall/

Родился в Чимкентской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Ташкентский политехнический институт, инженер-электрик (1963); Академию народного хозяйства при Совете министров СССР, руководитель предприятий и организаций (1987); Академию общественных наук при ЦК КПСС, партийное и советское строительство (Москва) (1988).

Трудовая деятельность: инженер, старший инженер, старший мастер службы релейной защиты и автоматики районного управления «Южказэнерго» (1963-1968); начальник службы режимов, заместитель начальника Центральной диспетчерской службы районного управления «Южказэнерго» (1968-1969); начальник службы режимов Объединенного диспетчерского управления Минэнерго КазССР (1969-1974); главный инженер энергосистемы «Южказэнерго» (1974-1978); управляющий районным управлением «Южказэнерго» (1978-1982); первый заместитель министра энергетики и электрификации КазССР (1982-1986); заместитель председателя Совета министров КазССР — председатель Государственного планового комитета КазССР (1986-1990); первый заместитель председателя Совета министров КазССР, председатель Государственного планового комитета КазССР (1990-1991); заместитель Премьер-Министра КазССР, председатель Государственного планового комитета КазССР (1991-1992); заместитель Премьер-Министра РК, председатель Национального агентства РК по иностранным инвестициям (1992); президент, председатель правления АО «Казахстанский центр делового сотрудничества „Атакент“, председатель Административного совета свободной торговой зоны „Атакент“ (1992-1995); председатель Государственного комитета РК по сотрудничеству со странами СНГ (1995-1996); советник Президента РК (1996); аким ЮКО (1997-2000); председатель Совета директоров АО „Казахстанский центр делового сотрудничества „Атакент“ (2000-2004); председатель Совета директоров АО „КазНИИ энергетики им. академика Ш. Ч. Чокина“ (2004).

Награжден орденом «Знак Почета» (1981), медалью «Самрук» 2-й степени (2007).