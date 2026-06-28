28 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День работников средств массовой информации

24 июня 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству РК учредить профессиональный праздник журналистов, подчеркнув важную роль СМИ в развитии общества. В Постановление «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» были внесены изменения, согласно которым День работников средств массовой информации в Казахстане журналисты стали отмечать 28 июня.

СОБЫТИЯ

В 1934 году при Министерстве сельского хозяйства республики организована Северо-Казахстанская областная государственная семенная инспекция.

В 1995 году вышел в свет Указ Президента Казахстана, имеющий силу Закона, «О нефти».

В 2002 году Президент РК подписал Указ о переименовании города Лениногорска Восточно-Казахстанской области в город Риддер.

В 2011 году в Астане прошла 38-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламской конференции (ОИК). С этого момента Казахстан приступил к председательству в этой международной организации. На сессии было принято решение о переименовании ОИК в Организацию Исламского Сотрудничества, была учреждена Постоянная комиссия по правам человека. Впервые был принят План действий ОИС по сотрудничеству с Центральной Азией.

В 2014 году в Брюсселе Республика Казахстан была избрана в Финансовый комитет Всемирной таможенной организации (ВТамО). Избранию страны в один из высших органов ВТамО помог высокий международный авторитет Казахстана. Членами высших органов Всемирной таможенной организации становятся наиболее активные страны, которые разделяют международную практику таможенного администрирования, а также оказывают содействие организации.

В 2014 году в Алматы появилась стена памяти легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. Автором стрит-арта стал молодой уличный художник Павел Кас, который изобразил лидера группы «Кино» на одной из арок Арбата.

Когда-то такое место, где собирались поклонники Виктора Цоя, было в подземном переходе здесь же, на Арбате, но потом его заняли магазины. Павел решил исправить ситуацию и вышел с предложением на местный КСК. За свой счет он превратил одну из стен в культурное место. Причем художник изобразил музыканта не с гитарой и микрофоном, а с чашкой чая.

В 2015 году в Уральске открыли памятник народному писателю Казахстана Кадыру Мырза Али и новый центр культуры и искусства, который будет носить имя великого поэта.

Кадыр Мырза Али внес огромный вклад в развитие литературного творчества нашей страны. Он писал на казахском языке, но с его творчеством знакомы во многих странах, так как его сборники стихов были переведены на русский, немецкий, литовский, эстонский, кыргызский, татарский и другие языки. Им написаны около 50 поэтических сборников, около 200 песен, большую работу он провел в плане развития детского творчества.

В 2017 году в Казахстане была создана общественная организация «Медиасоюз Казахстана». Создание общественной организации вызвано потребностью объединить участников информационного пространства в консолидированное профессиональное сообщество, деятельность которого направлена на укрепление профессионального потенциала журналистов и журналистской профессии.

В 2017 году астанчанка Гульмира Смаилова заняла первое место на XXI летних Всемирных трансплант-играх в Испании. Казахстанка с пересаженным сердцем Гульмира Смаилова принесла первую золотую медаль в копилку сборной Казахстана. Она участвовала в соревнованиях по боулингу среди женщин.

В 2017 году всемирно известный коллектив Rock the Ballet (США) впервые выступил на международном фестивале балетного искусства Eurasian Dance Festival на сцене театра «Астана Балет». Основатель этой труппы Раста Томас — один из самых молодых хореографов мира. В своем танцевальном стиле труппа объединяет классический балет, джаз, рок-балет, брейк и хип-хоп. Коллектив состоит в основном из мужчин.

В 2018 году в Гааге, в знаменитом выставочном зале Crowne Plaza Den Haag Promenade, открылись фотовыставки «Undiscovered Kazakhstan» («Неизведанный Казахстан») и «Астана — жемчужина Великой степи». Благодаря уникальным кадрам Undiscovered Kazakhstan жители Гааги имели возможность взглянуть на страну под новым углом, оценить красоту и многообразие природы Казахстана. Выставка включала в себя более 3 тысяч живописных фотографий.

В 2018 году в Астане впервые состоялся I республиканский фестиваль творчества детей, оставшихся без попечительства родителей, «Бүгіннің баласы — болашақтың данасы».

В фестивале приняли участие более 300 воспитанников детских домов Астаны и других регионов Казахстана в возрасте от 7 до 18 лет. Дети со всех уголков нашей страны в течение двух дней проявляли свои таланты в шести номинациях: «Эстрадный вокал», «Дизайн современной национальной одежды», «Художественное слово», «Народное», «Фотоискусство», «Хореография».

В 2022 году Костанайскому аэропорту присвоено имя Ахмета Байтұрсынұлы.

Ахмет Байтурсынов — казахский просветитель, педагог, публицист, переводчик, ученый-тюрколог, лингвист и политический деятель. Один из руководителей и активных деятелей движения «Алаш». Видный общественный деятель и политик, принимавший активное участие в национально-освбодительном движении в Казахстане; член Временного народного совета Алаш-Орды (1917-1920), главный редактор общественно-политической газеты «Казах», издаваемой в 1913–1918 годы. Первый народный комиссар просвещения Казахской АССР (1920-1921).

В 2024 году в Казахстане в обращение вышла новая банкнота номиналом 10 тысяч тенге из серии «Сакский стиль». Новый дизайн банкноты выполнен в сакском стиле, который считается предшественником традиционного казахского орнамента и отражает самобытную кочевую культуру страны.

В 2025 году Айгерим Алтынбек выступила на сцене с Андреа Бочелли в амфитеатре в Помпеях. Концерт легендарного тенора Андреа Бочелли прошел в рамках турне «Andrea Bocelli Live in Concert». Традиционно в концертах Андреа Бочелли принимают участие всемирно известные артисты. Особым моментом программы стало совместное выступление итальянского маэстро с казахстанской оперной певицей Айгерим Алтынбек. Мероприятие стало настоящим событием для поклонников оперного искусства, собрав аншлаг и продолжительные овации слушателей.