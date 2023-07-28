28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году этот день отмечается под лозунгом «Одна жизнь- одна печень». Объявленная тема 2023 года еще раз указывает на опасность гепатита и необходимость профилактики болезни вирусного происхождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава..

Дата была учреждена в честь дня рождения американского врача и ученого, лауреата Нобелевской премии Баруха Бламберга, открывшего вирус гепатита В. Главной целью всемирного дня является привлечение внимания широкой общественности к к этому грозному инфекционному заболеванию.

Главной целью ВОЗ является предотвращение заболеваний печени, а к 2023 году полная ликвидация гепатита. Согласно статистическим данным, в 2019 году в мире насчитывалось 58 млн. людей, живущих с хронической инфекцией гепатита С, что приводит к ежегодной смерти около 400 000 человек.

Диагноз был установлен только у 21% из 58 млн. человек с хроническим гепатитом С, при этом лишь 13% получили лечение. Новая глобальная стратегия ВОЗ устанавливает новые цели по элиминации вирусного гепатита к 2030 году. Она нацелена на сокращение числа новых случаев инфицирования на 90% и снижения смертности на 65%.

Если в жизни пациента были факторы риска, рекомендуется ежегодно сдавать анализы на гепатиты B и С.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ главная защита от гепатитов А и В — вакцинация. Она на 95% предотвращает развитие хронических форм болезни. Защита действует по меньшей мере 20 лет, повторная вакцинация не требуется. При этом важно отметить, что вакцина против гепатита В опосредованно защищает человека и от вируса гепатита D.

Среди стран Средней Азии Казахстан является признанным лидером в борьбе с вирусным гепатитом С. По итогам 2022 года более 194 000 человек прошли серологическое тестирование на выявление вирусного гепатита С, 31 642 человек состоят на диспансерном учете, 700 человек выявлены впервые.

Для лечения взрослых пациентов с вирусным гепатитом С в РК зарегистрированы режимы «софосбувир/даклатасвир», «софосбувир/велпатасвир» и «гликапревир/пибрентасвир». За 2022 год более 30 тысяч взрослых пациентов получили терапию с использованием комбинации «софосбувир/даклатасвир».

На сегодня существуют безопасные вакцины и эффективные методы лечения гепатита В, а также препараты, полностью излечивающие гепатит С.