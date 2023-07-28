28 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1961) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Родился в г. Целинограде. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель (1983); Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, юрист-правовед (1993).

Трудовая деятельность: пожарный СВПЧ-855 УВД Целиноградского облисполкома (1982-1983); старший инженер треста «Целинтрансстрой» (1985); оперуполномоченный ОБХСС Советского РОВД, старший оперуполномоченный, заместитель начальника ОБХСС Целиноградского ГОВД, начальник 2-го отделения милиции г. Целиноград, начальник Восточного отдела внутренних дел г. Акмола, начальник управления внутренних дел г.Акмола, начальник УГСК г. Акмола, начальник управления экономической полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан, начальник Восточного ОВД г. Акмола (1985-1998); директор департамента жилья г. Астана (1998-2003); директор департамента и правовой работы аппарата Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (07.2003-09.2003); вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (2003-2005); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2005-2012); первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2012-2014); заместитель акима г.Астана (2014-2017); заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с избран 2023 года.

Награжден орденами «Даңқ» II степени (2009), «Парасат» (2016); медалями «За 10 лет безупречной службы», «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Астананың 20 жылдығы» (2018), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «15 лет МВД РК»; нагрудными знаками органов финансовой полиции «Қазақстан Республикасының қаржы полициясына 15 жыл», «20 лет полиции Республики Казахстан» (2012), государственной налоговой администрации Украины «За содействие налоговым органам».

назад (1990) родился– депутат Мажилиса, член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Родился в городе Талдыкорган. Окончил Талдыкорганский - политехнический колледж по специальности «Профессиональное обучение» в г. Талдыкорган (2010) Окончил Гуманитарно-экономический колледж по специальности «Финансы» в г. Талдыкорган (2016).

Трудовая деятельность: с 2010 по 2011 годы – служба в вооруженных силах Республики Казахстан, 2011 - 2012 гг. – программист в АО «Нурбанк», 2013 - 2022 гг. - директор ИП «Бейсенбаев», 2017 - 2022 гг. – директор ТОО «BIGLIFE».

На занимаемой должности с марта 2023 года.