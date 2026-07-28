28 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день борьбы с гепатитом

Первый подобный день был проведен в 2008 году по инициативе Международного альянса по борьбе с гепатитом. В 2011 году Всемирная организация здравоохранения внесла эту дату в свой календарь. Таким образом, Всемирный день борьбы с гепатитом получил официальный статус и отмечается ежегодно 28 июля.

СОБЫТИЯ

В 1969 году был образован город Жанатас в Жамбылской области. Жанатас — центр Сарысуского района. До 1969 года был поселком. История возникновения города связана с началом добычи фосфоритов.

В 1992 году в Брюсселе состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Европейской Комиссией (Комиссией европейских сообществ).

Европейская комиссия (Комиссия европейских сообществ) — высший орган исполнительной власти Евросоюза, координирующий работу исполнительных органов стран ЕС, разрабатывающий законодательные инициативы и контролирующий соблюдение общеевропейских стандартов, а также прав и свобод человека.

В 1995 году в целях реализации принадлежащего народу права непосредственно решать наиболее важные вопросы государственной жизни страны Президент Казахстана постановил провести 30 августа 1995 года республиканский референдум по проекту новой Конституции Республики Казахстан.

В 2003 году Национальным банком Республики Казахстан в обращение введена банкнота номиналом 10 000 тенге. По итогам конкурса в рамках ежегодной валютной конференции Currency Conference 2007 Международная ассоциация по валютным вопросам признала казахстанскую банкноту этого номинала нового образца лучшей новой банкнотой.

В 2007 году был подписан Закон «Об образовании», направленный на регулирование общественных отношений в области образования, определение основных принципов государственной политики в этой области и обеспечение конституционного права на образование граждан Республики Казахстан, а также иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в нашей стране.

В 2012 году велогонщик из Казахстана Александр Винокуров выиграл золотую медаль в групповой велогонке на шоссе, преодолев дистанцию в 250 км за 5 часов 45 минут 57 секунд.

В 2012 году на Международной специализированной выставке EXPO 2012 в городе Есу Республики Корея состоялась торжественная церемония открытия Национального дня Казахстана.

Казахстан в Южной Корее представил павильон общей площадью 774 кв. м. На фоне основной тематики выставки «Живой океан и прибрежная зона» были отражены традиции и инновации в культуре и науке, бизнесе и туризме. Экспозиция рассказала об истории и традициях страны, ее современной жизни, а также о перспективах будущего Казахстана.

В 2012 году в Сандыктауском районе Акмолинской области во время археологической разведки выявлено более 80 ранее неизвестных памятников эпохи бронзы, раннего железного века и средневековья.

На возвышенных участках водоразделов рек и курганов искатели нашли могильники — наземные земельно-каменные либо каменные конструкции в виде оградок и выкладок, возведенные предположительно в ту же эпоху. Среди выявленных памятников встречаются и уникальные — такие как поселение Саркырама, могильники Саркырама и Жабай.

В 2016 году в Стамбуле открылось представительство АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest» Министерства по инвестициям и развитию РК. Специальным представителем данной структуры в Турецкой Республике был назначен Нуриддин Аманкул.

В 2016 году на площадке автозавода в Усть-Каменогорске был собран первый электромобиль KIA Soul EV, максимальная скорость которого составляет 145 км/ч. Благодаря системе термоконтроля, которая охлаждает либо обогревает батарею в зависимости от температуры воздуха, электрокар готов к эксплуатации в любых температурных режимах. Полная зарядка высоковольтной батареи автомобиля от бытовой сети (обычной розетки) занимает от 14 до 18 часов. При этом потребление энергии составляет в среднем 2 кВт/ч. Стоимость «заправки» электромобиля на 100 км составляет 170 тенге.

В 2017 году в Созакском районе Южно-Казахстанской области найдены две статуи XII века. Жители района обнаружили древние памятники на берегу реки Арпа долины Каратау. Статуи изображают мужчину и женщину. Река Арпа протекает в трех километрах от села Абай. Жители села заметили необычные камни и выкопали их. Статуи были обращены лицом на восток. Жители считают, что эти статуи являются основой древней культуры и традиций.

В 2017 году в Алматы открылась выставка, на которой было представлено золотое оружие короля Фейсала, правившего Саудовской Аравией с 1964 по 1975 годы.

На выставке «Аль Фейсал: свидетель и мученик» — редкие, уникальные исторические архивные документы, Коран, предметы личного пользования, почетные награды: медали, ордена и нагрудные знаки, врученные королю Фейсалу главами различных государств, фотографии и многое другое. Особое внимание привлекают образцы парадного оружия, инкрустированные золотом и серебром. Выставку дополняют интерактивные визуальные установки, дающие информацию о Саудовской Аравии.

В 2018 году в Астане состоялось грандиозное событие — впервые за историю существования грэпплинга был проведен Кубок мира. Республика Казахстан - первое государство в мире, которое решило устроить соревнования такого формата.

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, объединяющий все стили борьбы - дзюдо, самбо, джиу-джитсу, вольную, греко-римскую и другие виды.

В 2021 году десять казахстанских компаний по производству меда и пчеловодческой продукции были включены в реестр надежных экспортеров в Саудовскую Аравию.

В 2022 году состоялся закрытый показ фильма по сценарию Дениса Тена «Слепая любовь». Сценарий написан фигуристом еще в 2018 году, спустя четыре года фильм вышел в широкий прокат.

Фильм затрагивает трепетные взаимоотношения и любовь двух особенных людей - парня по имени Сол и девушку по имени Луна. Девушка глуха, а юноша слеп. При этом оба не могут признаться друг другу в своих особенностях. Однако, несмотря на ограниченные возможности, их чувства не имеют границ.

На протяжении всего фильма чувствуется дух и присутствие Дениса Тена. Его сценарий, его задумка, его песни, его стихи… В качестве лейтмотива и саундтрека была выбрана песня, которую сочинил и исполнил фигурист.

В 2023 году на городских маршрутах общественного транспорта в Уральске Западно-Казахстанской области появились новые автобусы. ТОО «Батыс Дилижанс» запустило на линию семи автобусов марки «Вектор Next». Новые автобусы оснащены системами GPS для определения направления движения автобусов, электронными табло и камерами видеонаблюдения. Низкопольный общественный транспорт позволяет обеспечить максимально комфортную посадку всех категорий пассажиров, особенно маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями, передвигающихся на инвалидных колясках, для которых автобус оборудовали пандусом.

В 2023 году за четыре месяца с начала зачисления в первые классы алматинских школ поступило более 25 тысяч заявлений. Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, жители города подали 25 009 заявлений на зачисление детей в первые классы.

В 2023 году МЧС РК подготовило постановление правительства «Об утверждении Комплексного плана развития сейсмологической отрасли Республики Казахстан на 2024-2028 годы». В наиболее сейсмоопасных регионах – восток, юго-восток, юг страны – проживает более 7 млн человек, сосредоточено свыше 50% промышленного потенциала, расположено более 400 городов и населенных пунктов.

В 2025 году казахстанская оперная певица Айгерим Алтынбек одержала победу на XI Международном конкурсе CLIP 2025 в Италии, завоевав первую премию, приз зрительских симпатий, награду за лучший женский голос и специальный приз музыкального критика Карло Майера.