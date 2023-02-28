28 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1846-1945) родился– казахский народный поэт-акын, лауреат Сталинской премии второй степени (1941).

Родился в семье кочевника Жабая. Еще мальчиком Жамбыл научился играть на домбре. В 14 лет он решил уйти из дома и стать акыном. Искусству импровизации учился у акына Суюмбая.

Неоднократно побеждал в айтысах (соревнованиях) видных акынов конца XIX – начала XX веков. Из импровизаций дореволюционного периода записаны эпосы «Суранши-батыр» и «Утеген-батыр», сказки «Хан и акын», «Сказка о лентяе» и другие. В годы Второй мировой войны на всю страну прозвучали патриотические произведения Жамбыла Жабаева, среди них песнь «Ленинградцы, дети мои!», посвященная защитникам блокадного Ленинграда.

Жамбыл умер 22 июня 1945 года, не дожив до своего столетия восемь месяцев. Его похоронили в Алма-Ате в саду, который он вырастил своими руками.

В 1955 году «Казахфильм» снял фильм «Жамбыл». Именем Жамбыла с 1938 по 1997 годы назывался город на юге Казахстана, который сейчас именуется Тараз. Область осталась называться Жамбылской. В городе ему установлен величественный памятник в полный рост. На проспекте Достык в Алматы ему установлен бронзовый памятник – акын с домброй, присевший у водопада. Отсюда начинается улица Жамбыла. Его имя присвоено Казахской государственной филармонии. Также его именем названо много улиц в других городах, в частности в России – переулок Жамбыла (б. Лештуков переулок) в Санкт-Петербурге и переулок Жамбыла в Липецке, улица Жамбыла в Нижнем Новгороде, Иркутске, а в Украине – улица Жамбыла Жабаева в Киеве.

Жамбыл прожил долгие годы под Алма-Атой в поселке, теперь носящем имя Музей Жамбыла, в 70 км к западу от Алматы и в 10 км от автомагистрали Алматы – Бишкек. После его смерти здесь в 1947 году был открыт Литературно-мемориальный музей Жамбыла, расположенный в доме, где акын прожил свои последние годы. Дом окружен садом, в глубине которого в 1946 году был воздвигнут мавзолей Жамбыла (архитектор А. Белоцерковский, эскизы народного художника Казахстана А. Кастеева). Имя Жамбыла носит областной драматический театр в Усть-Каменогорске (Восточно-Казахстанская область). Выпущен документальный фильм о жизни поэта, изданы новые сборники стихов, организованы айтысы и литературные конкурсы, книжные и художественные выставки, напечатаны памятные монеты и почтовые марки.

назад (1963) родился– заведующий отделом законодательства, обороны и правопорядка аппарата Правительства Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР, юрист (1984).

Трудовая деятельность: оперуполномоченный, старший оперуполномоченный БХСС отдела внутренних дел кировского райисполкома г. Семипалатинска (1984-1988); старший оперуполномоченный ОВД Семипалатинского горисполкома (1988-1991); заместитель начальника ОБХСС ОВД Ленинского райисполкома г. Семипалатинска (1991-1992); старший оперуполномоченный 1 отделения межрайонного отдела по борьбе с преступлениями в сфере финансово-хозяйственной деятельности при УКМ УВД Семипалатинской области (1992-1993); начальник отделения по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РОВД г. Семипалатинска (1993-1995); начальник ОБЭП Семипалатинского ГОВД (1995); начальник отделения по борьбе с экономическими преступлениями Центрального отдела ГСК по г. Семипалатинску (1995-1996); заместитель начальника ОГСК по Центральному району г. Семипалатинска (1996); заместитель начальника управления ГСК по Семипалатинской области (1996-1997); заместитель начальника Главного управления криминальной разведки Министерства внутренних дел Республики Казахстан, начальник управления по долговременному внедрению ШПС в сферу экономики, заместитель начальника главного управления криминальной разведки МВД, начальник 1-го управления (оперативного) (1997-1999); заместитель начальника 10-го департамента МВД РК, начальник 1-го управления (оперативного) (1999-2000); заместитель 9-го департамента МВД РК, начальник управления по борьбе с коррупцией (2000-2001); заместитель начальника управления «Р» департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК (2001); заместитель начальника 6-го департамента МВД РК, начальник управления «Р» (2001-2002); заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК, начальник управления «Р» (2002-2004); начальник управления «Р» (криминальная разведка) МВД РК (2004-2006); начальник 10-го департамента МВД РК (2006-2008); вице-министр внутренних дел РК (2008-2009); заведующий отделом обороны и правопорядка канцелярии Премьер-Министра РК (2009-2013); советник Премьер-Министра РК (2013-2016); советник первого заместителя Премьер-Министра РК (2016-2019); заведующий отделом обороны и правопорядка канцелярии Премьер-Министра РК (2019-2023).

На занимаемой должности – с февраля 2023 года.

назад (1964) родился– Генеральный прокурор Республики Казахстан.

Родился в Жамбулской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1991).

Трудовая деятельность: старший следователь прокуратуры Алатауского района г. Алматы, следователь, старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры РК, заместитель Алматинского авиационного транспортного прокурора, начальник отдела Генеральной прокуратуры РК, прокурор г. Шымкента, заместитель, первый заместитель прокурора Южно-Казахстанской области; западный региональный транспортный прокурор (2006-2008); прокурор Актюбинской области (2008-2010); заместитель Генерального прокурора РК (2010-2011); прокурор г. Алматы (2011-2017); прокурор Северо-Казахстанской области (2017-2019); первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности – с марта 2022 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Ерен еңбегі үшін», «Астананың 10 жылдығы» и «Ұлттық қауіпсіздік Қамтамасыз етудегі үлесі үшін».

назад (1975) родился– главный транспортный прокурор Республики Казахстан.

Родился в г. Новосибирске (РФ). Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, международное право (1997).

Трудовая деятельность: помощник прокурора Центра правовой статистики и информации прокуратуры Алмалинского района г. Алматы (1997); старший помощник прокурора Алмалинского района г. Алматы; прокурор управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности, следствия и дознания прокуратуры г. Алматы; первый заместитель прокурора г. Алматы (2008-2013); первый заместитель прокурора г. Астаны (2013-2017); прокурор Костанайской области (2017-2021); руководитель Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК (2021-2022).

На занимаемой должности – с июля 2022 года.

Награжден орденом «Айбын» II ст.; медалями «ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл», «ҚР прокуратурасына 20 жыл», «ҚР Конституциясына 20 жыл», «ҚР прокуратурасына 25 жыл», «Ерен еңбегі үшін», «Мінсіз қызметі үшін» III, II, I ст.; нагрудными знаками «Прокуратура озаты» II ст., «Прокуратурының қүрметті қызметкері».

назад (1983) родился–председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Алматинский технологический университет (2006); Абердинский университет, Великобритания (2008).

Трудовая деятельность: комплаенс-контролер АО «Экспресс Банк» (2008); работал в коммерческих структурах (2008-2010); и.о. эксперта, эксперт управления инвестиционной политики департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2010-2012); начальник управления финансовой поддержки предпринимательства Министерства экономического развития и торговли РК (2012-2013); руководитель управления политики управления обязательствами государства департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования (2013); заместитель директора департамента развития отраслей экономики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2013-2016); директор департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК (2016-2019); заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (2019-2020); вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности – с января 2022 года.