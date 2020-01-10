28 человек заболели корью с начала года в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С начала года в Алматы зарегистрировано 28 случаев заболевания корью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная масса заболевших (82%), приходится на детей в возрасте до года. Также в группу риска входят взрослые горожане от 20 до 29 лет», - сказала руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова.

По ее словам, первый подъем заболевания корью зарегистрирован в прошлом году с апреля по июнь, вторичный подъем начался в конце ноября прошлого года.

При этом она отметила, что корью болеют непривитые или отказавшиеся от прививок люди, а также дети, не достигшие возраста для вакцинации.







