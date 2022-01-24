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28 человек утонули в Атырауской области за год

24 Января 2022 21:28
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28 человек утонули в Атырауской области за год

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В прошлом году на территории Атырауской области в реках утонули 28 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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«В прошлом году на территории области в реках утонули 28 человек. Из них 10 детей. В 2020 году в области зарегистрировано 27 таких несчастных случаев. Среди утонувших было 6 детей. В подавляющем числе случаев трагедии происходили во время купания в неподготовленных для этого местах», - говорится в сообщении Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

Напомним, в Атырау 22 января пропал восьмилетний мальчик. В Атырау к поискам пропавшего мальчика подключились почти 100 полицейских. Позже было найдено тело мальчика в канале Перетаск.


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#Атырауская область   #Происшествия   #Регионы   #МЧС   #ДЧС  
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Автор:

Виктор Сутягин

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