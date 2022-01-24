28 человек утонули в Атырауской области за год

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В прошлом году на территории Атырауской области в реках утонули 28 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«В прошлом году на территории области в реках утонули 28 человек. Из них 10 детей. В 2020 году в области зарегистрировано 27 таких несчастных случаев. Среди утонувших было 6 детей. В подавляющем числе случаев трагедии происходили во время купания в неподготовленных для этого местах», - говорится в сообщении Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

Напомним, в Атырау 22 января пропал восьмилетний мальчик. В Атырау к поискам пропавшего мальчика подключились почти 100 полицейских. Позже было найдено тело мальчика в канале Перетаск.