28 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о случаях летального исхода от коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

По информации Минздрава, за 27 октября зарегистрировано 25 умерших от подтвержденного COVID-19 (КВИ+) и три летальных исхода пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-). Опубликованы также данные в разрезе регионов.