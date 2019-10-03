28 человек эвакуировали во время пожара в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 28 человек, в числе которых и 8 детей, были эвакуированы во время пожара в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

По информации ведомства, сегодня огнеборцы эвакуировали 28 человек во время пожара, произошедшего на 7 этаже 9-этажного жилого дома в областном центре.

«В 14:31 поступил звонок о пожаре по адресу: улица Ауэзова, 219, кв. 62. На место возгорания были отправлены две единицы техники и автолестница. Позже была задействована еще СПЧ-2. Огнем поврежден балкон с переходом в квартиру на общей площади 5 кв. м. Пожар был ликвидирован в 14.47», - отметил оперативный дежурный ДЧС Акмолинской области Аскар Смагулов.

Как отметили в ведомстве, была произведена эвакуация 28 человек, в том числе и 8 детей.

«Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На место выезжали 19 сотрудников ДЧС и 4 единицы техники», - добавили в ведомстве.