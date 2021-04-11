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    12:18, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    28 авиапассажиров прибыли без ПЦР-справок в Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 граждан РК прибыли авиарейсами в страну без ПЦР-справок, передает МИА «Казинформ»,

    «10 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 35 международных авиарейсов из Германии, Индии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. Из 5287 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 5259 человек, без справок прибыло 28 граждан РК. В том числе: в аэропорт Алматы – 18 рейсов, 2 934 пассажира, со справками - 2924, без справок - 10; в аэропорт Нур-Султана – 6 рейсов, 831 пассажир, со справками - 818, без справок - 13; в аэропорт Шымкена – 6 рейсов, 737 пассажиров, все со справками; в аэропорт Актобе – 2 рейса, 361 пассажир, со справками - 359, без справок - 2; в аэропорт Актау – 1 рейса, 147 пассажиров, все со справками; в аэропорт Атырау – 1 рейс, 129 пассажиров, все со справками; в аэропорт Туркестана – 1 рейс, 148 пассажиров, со справками - 145, без справок – 3», - говорится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля , опубликованном в Telegram МВК по нераспространению коронавирусной инфекции.

    Как отметили в ведомстве, прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
    По результатам ПЦР-анализа, у всех 16 граждан РК, прилетевших без справок 9 апреля, тестирование показало отрицательный результат.


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