28 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

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СОБЫТИЯ

В 1985 году было введено в эксплуатацию крупное угледобывающее предприятие Казахстана - экибастузский разрез «Восточный», ныне принадлежащий АО «Евроазиатская энергетическая корпорация». Производственная мощность разреза - 22 млн тонн угля в год.

В 1989 году был создан заповедник-музей «Әзірет Сұлтан» - научно-исследовательское и научно-просветительское учреждение, призванное собирать, сохранять и исследовать памятники археологии и архитектуры Туркестана. Заповедник включает в себя свыше 100 историко-культурных и архитектурных памятников.

В 1991 году было принято постановление Совета Министров Казахской ССР «Об организации Института археологии Академии наук Казахской ССР», которому присвоено имя академика Академии наук Казахской ССР Алькея Хакановича Маргулана.

Основные направления научной деятельности института - разработка вопросов антропогенеза, расселения первобытного человека на территории Казахстана в эпоху камня; изучение этногенеза казахов по археологическим источникам; изучение проблемы происхождения и развития производящего хозяйства (скотоводство и земледелие), взаимодействия оседлых и кочевых культур; изучение памятников археологии древнего искусства и архитектуры, проблемы сохранения культурного наследия.

В 1992 году за особые заслуги в развитии казахской литературы и активную общественную деятельность присвоено почетное звание «Народный писатель Республики Казахстан» группе известных мастеров слова. Этой высокой награды были удостоены Ануар Алимжанов, Тахауи Ахтанов, Гафу Каирбеков, Абиш Кекилбаев, Шерхан Муртаза, Калтай Мухамеджанов, Олжас Сулейменов, Сафуан Шаймерденов, Иван Щеголихин.

В 1998 году казахстанский телесериал «Перекресток» занял призовое первое место на фестивале сериалов СНГ и Балтики.

Семейная сага рассказывает о жизни простых жителей Алма-Аты в период 90-х годов прошлого века. В драме переплетаются судьбы нескольких алматинских семей - Тимура и Жанны Сабировых, Мадины и Шерхана Умаровых, Платоновых и других. В семейных историях отражается история страны: скромный быт обычных бюджетников противопоставлен жизни в роскошных апартаментах зарождающегося бизнес-класса. Драматический сериал «Перекресток» - это первая казахстанская «мыльная опера», которая поднимала нравственные и общечеловеческие темы.

В 1999 году была утверждена Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан, в которой обоснована необходимость государственной молодежной политики как одного из важных направлений развития стратегических ресурсов общества. Определены основная цель, приоритеты, основные принципы и направления этой политики, а также органы управления.

В 2006 году в Сарыкольском районе Костанайской области открылась мечеть имени Аккозы. Аккозы кажы был соратником Абая, первым и единственным в сарыкольских степях проповедником мусульманкой религии.

В 2012 году мэр норвежского города Фрогн Туре Вестби и директор международного движения «Перспектива 2020» Аарон Товиш вручили акиму Астаны Имангали Тасмагамбетову сертификат организации «Мэры за мир». Астана стала 110-й столицей, участвующей в этой организации.

В 2012 году в Семее на острове Полковничий была заложена капсула на месте под строительство уникального Музея мира, основной идеей которого является призыв человечества к миру и дружбе.

В 2014 году в Караганде на Аллее звезд открыли памятный знак в честь известного казахского композитора-песенника, певца (лирический баритон), народного артиста Казахской ССР Ескендира Хасангалиева, родившегося 13 февраля 1940 года в ауле Батбаккуль Каратобинского района Западно-Казахстанской области.

В 2015 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные монеты из сплава нейзильбер: «Астана», «Алматы», «Көкшетау», «Шымкент» из серии «Города Казахстана» номинальной стоимостью 50 тенге.

Монеты изготовлены из сплава нейзильбер, диаметр - 23 мм, масса - 4,71 грамма, тираж – 50 тыс. штук каждого наименования. По 1 тыс. экземпляров монет каждого наименования изготовлены улучшенным качеством и упакованы для продажи в специальные пластиковые термовакуумные упаковки.

В 2018 году Северо-Казахстанский областной музей получил в дар шекпен знаменитого акына Мухаммеда Канапии Бахрамулы Шакшакова, известного в народе как Сегіз Сері. Шекпен выполнен из материи, связанной из верблюжьей шерсти. По меркам - одеяние для человека ростом в 2 метра, по современным стандартам соответствует 56-му размеру одежды.

Шекпен со 172-летней историей передали в музей жители Карагандинской области Есимбек Муканжаров и его супруга Бақытжамал Ажибеккызы.

В 2018 году в Казахстане выпустили почтовую марку «Ради жизни на Земле». Она посвящена проекту АТОМ. Это международная кампания, которая призывает правительства мира навсегда положить конец ядерным испытаниям.

Марка выпущена тиражом в 20 тысяч экземпляров. Стоимость одной - 300 тенге. Марка выполнена в тонах логотипа проекта АТОМ.

В 2021 году на соревнованиях третьей категории серии Tennis Europe среди юниоров до 14 лет в Будапеште прошли финальные матчи, где честь Казахстана защищал Зангар Нурланулы, достаточно уверенно в финале взявший верх над россиянином Алексеем Савгира - 6:4, 6:1.

«В целом турнир для меня прошел очень хорошо и удачно. Самый сложный матч у меня был в полуфинале против местного теннисиста, где мне удалось победить в трех сетах. Было волнение, но я справился и выиграл решающую партию со счетом 6:1. Я рад, что выиграл этот турнир и, надеюсь, эта победа - не последняя» - отметил Зангар Нурланулы.

В 2023 году US Open представила в своих социальных сетях официальный постер турнира. На плакат попала четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина, фаворитка Открытого чемпионата США. Также на постере изображены победители 2022 года в одиночном разряде Карлос Алькарас и Ига Швентек, а также действующие чемпионы в паре: Барбора Крейчикова и Катерина Синякова, Джо Солсбери и Раджив Рам.

В 2023 году в Астане в Национальном военно-патриотическом центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное дню образования тыла Вооруженных сил. В нем приняли участие руководство Министерства обороны, военнослужащие управления начальника тыла, главных управлений видов Вооруженных сил и ветераны службы. У этого празднования есть своя история: тыл Вооруженных сил, от которого во многом зависит обеспечение боеготовности и боеспособности войск, был образован именно 28 августа 1992 года. С профессиональным праздником военнослужащих поздравил заместитель министра обороны Мухамеджан Таласов, который поблагодарил их за профессионализм, ответственное отношение к делу и верность воинскому долгу.

В 2023 году две казахстанские собаки породы тазы добились высочайших результатов на World Dog Show 2023. Собака по кличке Тумар была признана «Лучшим представителем породы» и «Победителем Кубка мира в Женеве» (Geneva World Cup Winner). Вторая участница из Казахстана – Вангелия – завоевала титулы «Лучший представитель противоположного пола» и «Лучший ветеран Кубка мира в Женеве» (Geneva World Cup Veteran Winner). Тазы участвовали в соревнованиях в группе непризнанных пород (11-я группа Международной кинологической федерации – FCI).