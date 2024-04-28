28 апреля.Календарь Казинформа «Даты. События»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день породненных городов

28 апреля 1957 года во французском городе Экс-ле-Бен была организована Всемирная федерация породненных городов. Ее цель - укрепить дружественные связи между городами различных стран вне зависимости от различий в общественно-политических системах государств.

В 1962 году принято было решение учредить особый праздник - Всемирный день породненных городов. В качестве дня празднования выбрали день, близкий к годовщине основания федерации - последнее воскресенье апреля. Международный праздник впервые отмечали в 1963 году.

Всемирный день охраны труда

Отмечается ежегодно по инициативе Международной организации труда. Этот день входит в структуру международных дней Организации Объединенных Наций.

Впервые он отмечался в 2003 году. Основная задача этого всемирного дня - привлечь внимание к масштабам проблемы производственных травм и гибели на производстве.

Всемирный день оплаты наперед

Был создан, чтобы побудить людей во всем мире совершать небольшие добрые дела, которые помогают сделать мир лучше.

Движение «Заплати наперед» было вдохновлено романом Кэтрин Райан Хайд «Заплати наперед» 1999 года, по которому был снят одноименный фильм. Роман и его экранизация рассказывают историю Тревора МакКинни, 12-летнего мальчика, который придумывает план изменить мир к лучшему. Он называет этот план «Заплати вперед», что означает, что человек, получивший услугу, делает услугу трем другим людям, а не платит взамен. Затем каждый из трех получателей оказывает еще три услуги, в результате чего количество услуг растет в геометрической прогрессии.

СОБЫТИЯ

В 1870 году в городе Ташкенте вышло в свет первое издание на казахском языке «Түркістан уәлаяты газеті». Газета издавалась два раза в месяц на двух языках, в качестве приложения к «Ведомствам Туркестана».

В 1955 году в пустынной местности началось строительство космодрома Байконур. Строительство первой очереди космодрома было завершено в рекордные сроки, и уже в мае 1957 года с полигона был произведен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 конструкции Сергея Королева.

С Байконура был запущен и первый в истории искусственный спутник Земли (в 1957 году), и первый космический корабль с человеком на борту (в 1961 году). После распада СССР космодром оказался собственностью Казахстана.

В 2001 году состоялся полет в космос первого космического туриста - американского миллионера Денниса Тито на российском космическом корабле «Союз ТМ-32» с космонавтами Талгатом Мусабаевым и Юрием Батуриным.

В 2007 году в Алматы на могиле известного писателя, ветерана войны Касыма Кайсенова был установлен памятник.

Касым Кайсенов (1918-2006) - видный организатор партизанского движения, командовавший отрядами дивизии им. В. Чапаева, которые совершили множество дерзких операций на территории Украины, Молдавии, Румынии, Чехословакии. За боевые заслуги в годы войны был награжден орденами Отечественной войны I степени, Богдана Хмельницкого, «За заслуги», 25 медалями СССР и почетными грамотами, «Халык каһарманы». Является основоположником темы партизанской войны в казахской литературе. Лауреат премии Союза писателей Казахстана имени Бауржана Момышулы, его имя присвоено ряду школ и улиц в стране.

В 2010 году в Австрии впервые была издана Книга памяти о воинах-казахстанцах, сражавшихся и погибших на территории страны в годы Второй мировой войны. Электронная версия книги доступна на сайте посольства Республики Казахстан в Австрийской Республике - www.kazakhstan.at. Издание книги стало результатом семи месяцев кропотливой работы посольства РК в АР, осуществленной в тесном сотрудничестве с Институтом по изучению последствий войн имени Людвига Больцмана и Австрийским Черным крестом.

В 2012 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные монеты «Космическая станция «Мир» из серии монет «Космос» - биколорную «proof» качества номинальной стоимостью 500 тенге и из сплава нейзильбер номинальной стоимостью 50 тенге. Памятные монеты «Космическая станция «Мир» из серии «Космос» являются седьмой парой монет из серебра/тантала и из сплава нейзильбер, продолжающие серию о знаменательных событиях в истории исследования космоса и постижения тайн Вселенной.

В 2016 году в Нью-Йорке постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций Кайрат Абдрахманов и Временный поверенный в делах (ВПД) Республики Либерия, посол Джордж Паттен подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

В 2016 году пять государств-участников Организации Исламского Сотрудничества присоединились к астанинской инициативе по созданию Исламской организации по продовольственной безопасности в Астане. Соглашение подписали министры профильных ведомств Бангладеша, Катара, Мозамбика, Таджикистана и Камеруна.

В 2016 году в Астане открылось Бюро по связям и партнерству Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Это первый такой офис в Центральной Азии. ФАО входит в систему ООН и занимается вопросами международной продовольственной безопасности и сельскохозяйственного развития.

В 2017 году в Тегеране художественная лента «Оралман» режиссера Сабита Курманбекова получила приз за лучший азиатский фильм на XXXV Международном кинофестивале Фаджр, прошедшем в Иране. Казахстанская картина была представлена в конкурсной программе «Восточная панорама», где за главный приз боролись 15 полнометражных картин из 12 стран.

В 2018 году в фонд Библиотеки Конгресса США, в которой содержится более 100 млн книг и считается самой большой библиотекой в мире, были переданы книги Ильяса Есенберлина «Кочевники», переведенные на английский язык.

В 2021 году норвежский информационно-аналитический портал Steigan.no посвятил редакционную статью о казахстанской вакцине от коронавируса, в которой подробно рассказано об этапах создания и тестирования QazVac, а также были представлены комментарии о значении данного события.

«Самое поразительное не то, что Казахстан разработал собственную вакцину. На наш взгляд, наиболее интересным является то, что эта вакцина была разработана на основе настоящего вируса COVID-19, который был изолирован и секвенирован. Насколько мы поняли, самые известные вакцины от фармацевтических гигантов разрабатываются не на основе выделения из реального вируса, а на основе компьютерных моделей», - отмечает Steigan.no.