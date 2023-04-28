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28 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Апреля 2023, 08:00
28 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

119 лет назад (1904-1974) родился АДИЛЬГЕРЕЕВ Халел Мухамеджанулы - ученый-историк, первый жизнеописатель хана Кенесары, участник Второй мировой войны.

Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил Казанский Восточно-педагогический институт.

Трудовая деятельность: работал деканом, директором, заведующим кафедрой, доцентом Казахского педагогического института им. Абая, Шымкентского института учителей.

Противник метода вульгарного социологизма, был одним из исследователей шокановедения, писал про С. Асфендиярова. Был в политическом изгнании.

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64 года назад (1959) родился ИДРИСОВ Ерлан Абильфаизович - государственный деятель Республики Казахстан, дипломат

Родился в Карагандинской области. Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1981); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР, специалист-международник (1992).

Трудовая деятельность: референт-переводчик объединения «Тяжпромэкспорт» Госкомитета СССР по внешнеэкономическим связям, г. Карачи (Пакистан) (1981-1985); второй секретарь консульского отдела, первый секретарь - помощник министра, заведующий отделом печати и информации, советник по международным экономическим отношениям, заведующий отделом государственного протокола Министерства иностранных дел Казахской ССР (1985-1990); сотрудник группы внешней политики посольства СССР в Индии (1991); первый секретарь постоянного представительства Республики Казахстан при ООН (1992-1995); начальник управления стран Америки, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (1995-1996); помощник Президента РК (1996-1997); первый заместитель министра, директор департамента, вице-министр иностранных дел РК (1997-1999); министр иностранных дел РК (1999-2002); первый вице-министр иностранных дел РК (01.2002-06.2002); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Швеции, Норвегии и Ирландии по совместительству (2002-2007); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Соединенных Штатах Америки, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Федеративной Республике Бразилия по совместительству (2007-2012); министр иностранных дел РК (2012-2016); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Исландии, Республике Ирландия по совместительству (2017-2022).

Награжден орденами «Құрмет» (2002), «Парасат» (2008); юбилейными медалям: «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «За вклад в создание Евразийского экономического союза» I ст. (2015).

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53 года назад (1970) родился СМАГУЛОВ Асылбек Айжарыкович - член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Родился в Актюбинской области. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел Республики Казахстан, юрист-правовед (1995).

Трудовая деятельность: работал в правоохранительных органах (1991-2012); начальник кафедры уголовного права и криминологии Академии финансовой полиции Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2000-2005); заместитель начальника Академии по организации научно-исследовательской работы (2005-2010); заместитель начальника Академии по организации учебно-методической работы (2010-2012); директор государственного учреждения «Институт законодательства Республики Казахстан» (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2016-2020).

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін», «За вклад в развитие науки в Республике Казахстан», МВД РФ - «За заслуги в обеспечении экономической безопасности»; нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы Қаржы полициясына 15 жыл», почетными грамотами Министерства образования и науки Республики Казахстан, Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция). Отмечен Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.

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44 года назад (1979) родился САДВАКАСОВ Дармен Канатович - казахстанский шахматист.

Родился в г. Целинограде (ныне - г. Нур-Султан). Окончил Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, переводчик английского языка (2000); Институт государственного управления Голландии (2009); магистратуру университета Карнеги Меллон (2009).

Трудовая деятельность: консультант, заведующий сектором Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК (2009-2011); вице-президент Федерации шахмат Республики Казахстан (2011-2014); сотрудник Агентства по делам государственной службы, директор департамента АО «НК «КазМунайГаз»; учредитель ТОО «CSI Group» (2016-2018); управляющий партнер Dasco Consulting Group (Darmen Sadvakassov and Company Consulting Group) (с 2018 года); член Центра анализа мониторинга социально-экономических реформ при Президенте Республики Казахстан (с 2020 года).

Победитель международных гроссмейстерских турниров в Казахстане, США, Индонезии, Югославии, Дании, России, Украине, Латвии и др., пятикратный чемпион Казахстана среди мужчин (2001, 2003, 2004, 2006, 2007), призер чемпионата Азии среди мужчин, победитель матчей с В. Корчным (2003) и А. Карповым (2004).

Награжден орденами «Құрмет» (1998), «Парасат» (2012); пятью медалями; знаком «За заслуги в развитии физкультуры, спорта и туризма» Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ (2015). Удостоен Благодарственного письма Президента РК Н.А. Назарбаева (2016).

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37 лет назад (1986) родился РЫСМАГАМБЕТОВ Ернур Буркитбаевич - председатель правления администрации Международного финансового центра Астана (МФЦА).

Родился в г. Жезказган. Окончил Калифорнийский технологический институт; Университетский колледж Лондона, дипломированный финансовый аналитик (CFA Charterholder).

Трудовая деятельность: работал в аналитических подразделениях инвестиционного банка JP Morgan Chase и в инвестиционной компании Wilshire Associates, Inc; директор Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА (AIFC BCPD) (2017-2019); заместитель председателя правления АО «Администрация МФЦА» (2019-2020).

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.


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