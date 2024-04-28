28 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

54 года назад (1970) родился СМАГУЛОВ Асылбек Айжарыкович - член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Родился в Актюбинской области.

Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел Республики Казахстан, юрист-правовед (1995).

Трудовая деятельность: работал в правоохранительных органах (1991-2012); начальник кафедры уголовного права и криминологии Академии финансовой полиции Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2000-2005); заместитель начальника Академии по организации научно-исследовательской работы (2005-2010); заместитель начальника Академии по организации учебно-методической работы (2010-2012); директор государственного учреждения «Институт законодательства Республики Казахстан» (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2016-2020).

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.

45 лет назад (1979) родился САДВАКАСОВ Дармен Канатович - казахстанский шахматист.

Родился в Целинограде (ныне - Астана).

Окончил Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, переводчик английского языка (2000); Институт государственного управления Голландии (2009); магистратуру университета Карнеги Меллон (2009).

Трудовая деятельность: консультант, заведующий сектором Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК (2009-2011); вице-президент Федерации шахмат Республики Казахстан (2011-2014); сотрудник Агентства по делам государственной службы, директор департамента АО «НК «КазМунайГаз»; учредитель ТОО «CSI Group» (2016-2018); управляющий партнер Dasco Consulting Group (Darmen Sadvakassov and Company Consulting Group) (с 2018 года); член Центра анализа мониторинга социально-экономических реформ при Президенте Республики Казахстан (с 2020 года).

Победитель международных гроссмейстерских турниров в Казахстане, США, Индонезии, Югославии, Дании, России, Украине, Латвии и др., пятикратный чемпион Казахстана среди мужчин (2001, 2003, 2004, 2006, 2007), призер чемпионата Азии среди мужчин, победитель матчей с В. Корчным (2003) и А. Карповым (2004).

38 лет назад (1986) родился РЫСМАГАМБЕТОВ Ернур Буркитбаевич - председатель правления администрации Международного финансового центра Астана (МФЦА).

Родился в Жезказгане.

Окончил Калифорнийский технологический институт; Университетский колледж Лондона, дипломированный финансовый аналитик (CFA Charterholder).

Трудовая деятельность: работал в аналитических подразделениях инвестиционного банка JP Morgan Chase и в инвестиционной компании Wilshire Associates, Inc; директор Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА (AIFC BCPD) (2017-2019); заместитель председателя правления АО «Администрация МФЦА» (2019-2020).

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.

34 года назад (1990) родился СОЛТАНБАЕВ Берик Бекмырзаулы - руководитель управления предпринимательства и инвестиций г. Алматы, член Совета директоров АО «СПК «Алматы».

Окончил Казахстанский многопрофильный институт «Парасат» (2012), Казахский национальный аграрный университет (2015), Университет Нархоз (2017).

Трудовая деятельность: консультант в Алматинском городском филиале НДП «Нұр Отан» (2013-2014); специалист в КГУ «Қоғамдық келісім», отделе по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Медеуского района города Алматы (2014-2017); руководитель отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Медеуского района города Алматы (2017-2018); заместитель акима Медеуского района города Алматы, курировал вопросы поддержки предпринимательства, привлечения инвестиций и работы промышленных предприятий (2018-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

Также в этот день родились:

120 лет назад (1904-1974) родился АДИЛЬГЕРЕЕВ Халел Мухамеджанулы - ученый-историк, первый жизнеописатель хана Кенесары, участник Второй мировой войны.

Уроженец Западно-Казахстанской области.

Окончил казанский Восточный педагогический институт.

Трудовая деятельность: работал деканом, директором, заведующим кафедрой, доцентом Казахского педагогического института им. Абая, Шымкентского института учителей.

Противник метода вульгарного социологизма, был одним из исследователей шокановедения, писал про С. Асфендиярова. Был в политическом изгнании.