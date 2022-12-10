28,8 млрд тенге выделят на экопроекты в Атырауской области

10 Декабря 2022, 14:46

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауский областной маслихат принял трехлетний план природоохранных мероприятий. На экопроекты в течение трех лет планируется выделить 28,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«План мероприятий по охране окружающей среды на 2022-2024 годы был разработан после проведения общественных слушаний. Он охватывает семь направлений: охрана атмосферного воздуха, охрана водных объектов, охрана земель, охрана животного и растительного мира, обращение с отходами, внедрение систем управления и самых передовых безопасных технологий, научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки. Проект плана на 2022-2024 годы состоит из 57 мероприятий. Для этих проектов из местного бюджета предусмотрено 28,8 млрд тенге», - сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области Нурлан Жантоков.