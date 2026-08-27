27 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»
Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».
ДАТЫ
Международный день бокса
Праздник, посвященный этому виду спорта, был учрежден по инициативе Международной ассоциации бокса (International Boxing Association, AIBA). Начиная с 2018 года, ежегодно отмечался 22 июля, но в 2021 году празднование было решено перенести на 27 августа. Это решение было принято президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым.
СОБЫТИЯ
В 1992 году в Алматы начались трехсторонние переговоры по проблемам урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и Казахстана. Был принят меморандум, в котором подтверждалась готовность Азербайджана и Армении прекратить военные действия с 1 сентября 1992 года.
В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Армения.
Азербайджанская Республика — государство в восточной части Закавказья на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии и к Ближнему Востоку. Столица — г. Баку. Государственный язык — азербайджанский. Денежная единица — азербайджанский манат. Главой государства является президент, который избирается всенародным голосованием на семь лет и назначает всех правительственных чиновников.
Республика Армения — государство, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Столица — г. Ереван. Государственный язык — армянский. Денежная единица — драм. Главой государства является президент, избираемый парламентом страны сроком на семь лет.
В 1997 году в связи с передислокацией столицы в город Акмолу было создано Республиканское государственное предприятие «Автохозяйство Управления Делами Президента Республики Казахстан». Автохозяйство обеспечивает транспортом прибывающих с визитами глав иностранных государств и правительств, представителей международных организаций. Исторический саммит ОБСЕ 2010 года, международная выставка ЭКСПО-2017, юбилейный саммит Высшего Евразийского экономического совета 2019 года и многие другие исторические мероприятия проводились при непосредственном участии Автохозяйства УДП РК.
В 1999 году впервые за всю историю Казахстана группа ученых-юристов республики была награждена орденами. Среди них Ю. Г. Басин, К. А. Колпаков, Г. С. Сапаргалиев и Н. А. Шайкенов.
В 2001 году в Карасайском районе Алматинской области на трассе Алматы-Бишкек состоялось торжественное открытие монумента борцам против джунгарского нашествия в XV–XVIII веках. Две стелы памятника — это символ противостояния двух народов: вражеского джунгарского и победителя — казахского. Комплекс сделан из камня и смол особых пород.
В 2001 году была учреждена юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл». Медалью были награждены граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в становление государственности, укрепление суверенитета и в социально-экономическое развитие Республики Казахстан.
В 2007 году в Актау на территории планируемого строительства Актау-Сити было обнаружено 28 историко-археологических комплексов, насчитывающих более 80 ценных исторических памятников. Были найдены стоянки и поселения периода энеолита и ранней бронзы, могильники и культовые комплексы бронзового, раннего железного века и средневековья.
В 2010 году состоялось скоростное восхождение на гору Аблакетка, где установлен Государственный флаг нашей страны. Рядом с флагом, установленным на высоте 522 метра над уровнем моря, расположены огромные буквы, образующие слово «Казахстан».
В 2012 году в поселке Малая Сарань Карагандинской области состоялось открытие памятного знака в честь первого президента Чеченской Республики Ахмада Хаджи Кадырова. На плите высечены имя, место рождения героя и изречение А. Кадырова: «Любить народ — бояться Бога». Изготовление памятного знака профинансировала местная чечено-ингушская диаспора. Родившись на казахстанской земле, А. Кадыров придавал особое значение братским взаимоотношениям двух народов, дружба между которыми начиналась в самые тяжелые 1940-е годы, в жестокую эпоху изгнания, когда тысячи чеченцев благодаря гостеприимству казахов обрели здесь вторую родину.
В 2013 году Национальным банком РК были выпущены в обращение памятные монеты, посвященные 20-летию введения национальной валюты, номиналом 500 теңге. Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса — 31,1 грамма, диаметр — 38,61 мм, качество изготовления — «proof», тираж — 5 тысяч штук.
В 2015 году в районе международного аэропорта Астаны состоялась церемония закладки капсулы новой авиационной базы Национальной гвардии Республики Казахстан.
В 2015 году Казахский национальный университет им. аль-Фараби стал членом Глобальной инициативы Клинтона (CGI) и сети университетов «Clinton Global Initiative University» (CGI U). Предложение вступить в этот авторитетный консорциум было сделано экс-президентом США Биллом Клинтоном в письме ректору КазНУ Галыму Мутанову.
В 2015 году в Астане состоялась церемония подписания соглашения о создании Банка низкообогащенного урана на территории Казахстана между Правительством Казахстана и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В церемонии приняли участие представители государств-членов Совета Безопасности ООН, среди которых Великобритания, Россия, США, Китай и Франция, кроме того представители стран-доноров проекта — ЕС, Норвегии, ОАЭ и Кувейта.
В 2016 году на выставке в Астане представили рассекреченные документы советской эпохи, рассказывающие о трагедии Семипалатинского полигона.
Столичный зритель впервые увидел архивные документы, среди которых письмо Лаврентия Берии Иосифу Сталину о создании советской атомной бомбы, правительственное сообщение об испытании водородной бомбы, взрыв которой был самым мощным за время действия полигона, а также снимки испытательных площадок.
Уникальные документы, фотографии, свидетельства очевидцев, пострадавших, десятилетиями хранившиеся под грифом «Совершенно секретно», были получены в архивах Восточно-Казахстанской области в ходе экспедиции, посвященной 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона.
В 2016 году в курортном поселке Бурабай Акмолинской области состоялся благотворительный аукцион, на котором перчатки боксера Геннадия Головкина были проданы за 8 млн теңге, футболка олимпийского чемпиона по плаванию брассом на 200 метров Дмитрия Баландина — за 1 млн 450 тысяч теңге.
Вырученные средства были направлены на приобретение медицинского оборудования, необходимого для оснащения Акмолинской областной детской больницы в Кокшетау.
В 2017 году казахстанский певец Димаш Кудайберген на состоявшемся в Пекине фестивале новых песен Азии (2017 Fresh Asia music Festival) стал победителем в номинации «Лучшая зарубежная творческая личность года». Фестиваль новых песен Азии — ежегодное мероприятие, на котором награждают победителей вышеназванного рейтинга.
В 2017 году жюри кинофестиваля «Марко Поло», проходившего на древнем острове Корчула (Хорватия), присудило картине «Дорога к матери» главный приз в номинации «Лучший фильм» и вручило членам казахстанской делегации дипломы и награды.
В фестивале принимали участие кинематографисты из Азербайджана, Болгарии, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Кореи, Турции, Хорватии и других стран. Казахстанскую делегацию представляли исполнители главных ролей фильма «Дорога к матери» Адиль Ахметов и Алтынай Ногербек, а также сотрудники посольства РК в Хорватии.
В 2019 году в целях формирования Президентского молодежного кадрового резерва была образована Национальная комиссия по молодежному кадровому резерву при Президенте Республики Казахстан.
В отборе могли принимать участие представители из различных отраслей, люди разных профессий. Это могут быть представители из квазигосударственного сектора, частного сектора, гражданского общества.
Среди основных требований, предъявлявшихся к участникам отбора в Президентский молодежный кадровый резерв — это гражданство Республики Казахстан, возраст до 35 лет, высшее образование и общий стаж работы не менее пяти лет.
В 2019 году в Саудовской Аравии прошла сессия Генеральной ассамблеи Исламской организации по продовольственной безопасности, созданной для решения широкого круга вопросов, связанных с обеспечением продовольственной безопасности стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Министры сельского хозяйства мусульманских стран обсудили основные проблемы, связанные с продовольственной безопасностью, с которыми сталкиваются государства-члены данной организации, приняли конкретные меры по созданию коллективной платформы для продвижения и развития продовольственной безопасности на долгосрочной основе посредством мобилизации всех доступных ресурсов в пределах своей страны, обменялись опытом и лучшими передовыми практиками, развития инвестиций и передачи соответствующих технологий. В настоящее время организация объединяет 43 государства. Ее штаб-квартира находится в Астане.
В 2021 году Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry и Бразильская национальная конфедерация промышленности (CNI) подписали меморандум о сотрудничестве, которое будет проявляться в реальных результатах в виде расширения прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран, увеличения совместных предприятий, повышения товарооборота между странами и в целом придаст импульс развитию двусторонних отношений между Казахстаном и Бразилией.
В 2023 году в Объединенных Арабских Эмиратах прошел чемпионат мира по пара пауэрлифтингу. В весовой категории до 54 кг казахстанский спортсмен Давид Дегтярев занял первое место и стал чемпионом мира.
В 2024 году в Астане представили юбилейную почтовую марку, посвященную V Всемирным играм кочевников. Марка, созданная Сериком Буксиковым, изображает образ «Беркутчи» и символизирует связь с культурными традициями. Тираж составил 5 000 экземпляров, стоимость одной марки — 500 теңге.
В 2024 году в Алматы прошла церемония вручения дипломов и нагрудных знаков избранным академикам Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте РК. Выборы академиков Национальной академии наук прошли в соответствии с трехэтапной процедурой рассмотрения заявок претендентов от научных организаций и высших учебных заведений. Академиками были избраны те претенденты, кто набрал наибольшее количество баллов по результатам экспертизы, получил наивысший показатель оценки по результатам защиты программы и за которого проголосовало путем тайного голосования не менее двух третей от общего количества участвовавших на общем собрании академиков. В итоге в состав НАН вошли девять ученых, имеющих выдающиеся достижения в науке.
В 2025 году в Казахстане официально утверждены формы нагрудного знака егеря и специальной одежды со знаками различия для работников рыбного хозяйства. Нагрудной знак егеря изготавливается в форме щита размером 72×56 мм из сплава цинка, алюминия и меди, с золотистым покрытием по рельефному контуру. В верхней части размещена надпись «ҚОРЫҚШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ» золотистого цвета. В нижней части — площадка для индивидуального номера. В центре изображены зеленый контур карты Казахстана, золотистое солнце и осетр на фоне карты. Фон покрывается голубой эмалью в цвет флага страны. Знак крепится на левой стороне груди на спецодежде егеря. Для егерей предусмотрены летний и зимний комплекты защитного (хаки) цвета. На куртках воротник с петлицами и знаками различия. На левом рукаве, на расстоянии 12 см ниже плечевого шва, размещается шеврон. Также предусмотрены эмблемы, кокарды и знаки различия для головных уборов.