27 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день бокса

Праздник, посвященный этому виду спорта, был учрежден по инициативе Международной ассоциации бокса (International Boxing Association, AIBA). Начиная с 2018 года, ежегодно отмечался 22 июля, но в 2021 году празднование было решено перенести на 27 августа. Это решение было принято президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым.

СОБЫТИЯ

В 1992 году в Алматы начались трехсторонние переговоры по проблемам урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и Казахстана. Был принят меморандум, в котором подтверждалась готовность Азербайджана и Армении прекратить военные действия с 1 сентября 1992 года.

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Армения.

Азербайджанская Республика — государство в восточной части Закавказья на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии и к Ближнему Востоку. Столица — г. Баку. Государственный язык — азербайджанский. Денежная единица — азербайджанский манат. Главой государства является президент, который избирается всенародным голосованием на семь лет и назначает всех правительственных чиновников.

Республика Армения — государство, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Столица — г. Ереван. Государственный язык — армянский. Денежная единица — драм. Главой государства является президент, избираемый парламентом страны сроком на семь лет.

В 1997 году в связи с передислокацией столицы в город Акмолу было создано Республиканское государственное предприятие «Автохозяйство Управления Делами Президента Республики Казахстан». Автохозяйство обеспечивает транспортом прибывающих с визитами глав иностранных государств и правительств, представителей международных организаций. Исторический саммит ОБСЕ 2010 года, международная выставка ЭКСПО-2017, юбилейный саммит Высшего Евразийского экономического совета 2019 года и многие другие исторические мероприятия проводились при непосредственном участии Автохозяйства УДП РК.

В 1999 году впервые за всю историю Казахстана группа ученых-юристов республики была награждена орденами. Среди них Ю. Г. Басин, К. А. Колпаков, Г. С. Сапаргалиев и Н. А. Шайкенов.

В 2001 году в Карасайском районе Алматинской области на трассе Алматы-Бишкек состоялось торжественное открытие монумента борцам против джунгарского нашествия в XV–XVIII веках. Две стелы памятника — это символ противостояния двух народов: вражеского джунгарского и победителя — казахского. Комплекс сделан из камня и смол особых пород.

В 2001 году была учреждена юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл». Медалью были награждены граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в становление государственности, укрепление суверенитета и в социально-экономическое развитие Республики Казахстан.

В 2007 году в Актау на территории планируемого строительства Актау-Сити было обнаружено 28 историко-археологических комплексов, насчитывающих более 80 ценных исторических памятников. Были найдены стоянки и поселения периода энеолита и ранней бронзы, могильники и культовые комплексы бронзового, раннего железного века и средневековья.

В 2010 году состоялось скоростное восхождение на гору Аблакетка, где установлен Государственный флаг нашей страны. Рядом с флагом, установленным на высоте 522 метра над уровнем моря, расположены огромные буквы, образующие слово «Казахстан».

В 2012 году в поселке Малая Сарань Карагандинской области состоялось открытие памятного знака в честь первого президента Чеченской Республики Ахмада Хаджи Кадырова. На плите высечены имя, место рождения героя и изречение А. Кадырова: «Любить народ — бояться Бога». Изготовление памятного знака профинансировала местная чечено-ингушская диаспора. Родившись на казахстанской земле, А. Кадыров придавал особое значение братским взаимоотношениям двух народов, дружба между которыми начиналась в самые тяжелые 1940-е годы, в жестокую эпоху изгнания, когда тысячи чеченцев благодаря гостеприимству казахов обрели здесь вторую родину.

В 2013 году Национальным банком РК были выпущены в обращение памятные монеты, посвященные 20-летию введения национальной валюты, номиналом 500 теңге. Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса — 31,1 грамма, диаметр — 38,61 мм, качество изготовления — «proof», тираж — 5 тысяч штук.

В 2015 году в районе международного аэропорта Астаны состоялась церемония закладки капсулы новой авиационной базы Национальной гвардии Республики Казахстан.

В 2015 году Казахский национальный университет им. аль-Фараби стал членом Глобальной инициативы Клинтона (CGI) и сети университетов «Clinton Global Initiative University» (CGI U). Предложение вступить в этот авторитетный консорциум было сделано экс-президентом США Биллом Клинтоном в письме ректору КазНУ Галыму Мутанову.

В 2015 году в Астане состоялась церемония подписания соглашения о создании Банка низкообогащенного урана на территории Казахстана между Правительством Казахстана и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В церемонии приняли участие представители государств-членов Совета Безопасности ООН, среди которых Великобритания, Россия, США, Китай и Франция, кроме того представители стран-доноров проекта — ЕС, Норвегии, ОАЭ и Кувейта.

В 2016 году на выставке в Астане представили рассекреченные документы советской эпохи, рассказывающие о трагедии Семипалатинского полигона.

Столичный зритель впервые увидел архивные документы, среди которых письмо Лаврентия Берии Иосифу Сталину о создании советской атомной бомбы, правительственное сообщение об испытании водородной бомбы, взрыв которой был самым мощным за время действия полигона, а также снимки испытательных площадок.

Уникальные документы, фотографии, свидетельства очевидцев, пострадавших, десятилетиями хранившиеся под грифом «Совершенно секретно», были получены в архивах Восточно-Казахстанской области в ходе экспедиции, посвященной 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона.

В 2016 году в курортном поселке Бурабай Акмолинской области состоялся благотворительный аукцион, на котором перчатки боксера Геннадия Головкина были проданы за 8 млн теңге, футболка олимпийского чемпиона по плаванию брассом на 200 метров Дмитрия Баландина — за 1 млн 450 тысяч теңге.

Вырученные средства были направлены на приобретение медицинского оборудования, необходимого для оснащения Акмолинской областной детской больницы в Кокшетау.

В 2017 году казахстанский певец Димаш Кудайберген на состоявшемся в Пекине фестивале новых песен Азии (2017 Fresh Asia music Festival) стал победителем в номинации «Лучшая зарубежная творческая личность года». Фестиваль новых песен Азии — ежегодное мероприятие, на котором награждают победителей вышеназванного рейтинга.

В 2017 году жюри кинофестиваля «Марко Поло», проходившего на древнем острове Корчула (Хорватия), присудило картине «Дорога к матери» главный приз в номинации «Лучший фильм» и вручило членам казахстанской делегации дипломы и награды.

В фестивале принимали участие кинематографисты из Азербайджана, Болгарии, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Кореи, Турции, Хорватии и других стран. Казахстанскую делегацию представляли исполнители главных ролей фильма «Дорога к матери» Адиль Ахметов и Алтынай Ногербек, а также сотрудники посольства РК в Хорватии.

В 2019 году в целях формирования Президентского молодежного кадрового резерва была образована Национальная комиссия по молодежному кадровому резерву при Президенте Республики Казахстан.

В отборе могли принимать участие представители из различных отраслей, люди разных профессий. Это могут быть представители из квазигосударственного сектора, частного сектора, гражданского общества.

Среди основных требований, предъявлявшихся к участникам отбора в Президентский молодежный кадровый резерв — это гражданство Республики Казахстан, возраст до 35 лет, высшее образование и общий стаж работы не менее пяти лет.

В 2019 году в Саудовской Аравии прошла сессия Генеральной ассамблеи Исламской организации по продовольственной безопасности, созданной для решения широкого круга вопросов, связанных с обеспечением продовольственной безопасности стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Министры сельского хозяйства мусульманских стран обсудили основные проблемы, связанные с продовольственной безопасностью, с которыми сталкиваются государства-члены данной организации, приняли конкретные меры по созданию коллективной платформы для продвижения и развития продовольственной безопасности на долгосрочной основе посредством мобилизации всех доступных ресурсов в пределах своей страны, обменялись опытом и лучшими передовыми практиками, развития инвестиций и передачи соответствующих технологий. В настоящее время организация объединяет 43 государства. Ее штаб-квартира находится в Астане.

В 2021 году Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry и Бразильская национальная конфедерация промышленности (CNI) подписали меморандум о сотрудничестве, которое будет проявляться в реальных результатах в виде расширения прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран, увеличения совместных предприятий, повышения товарооборота между странами и в целом придаст импульс развитию двусторонних отношений между Казахстаном и Бразилией.

В 2023 году в Объединенных Арабских Эмиратах прошел чемпионат мира по пара пауэрлифтингу. В весовой категории до 54 кг казахстанский спортсмен Давид Дегтярев занял первое место и стал чемпионом мира.

В 2024 году в Астане представили юбилейную почтовую марку, посвященную V Всемирным играм кочевников. Марка, созданная Сериком Буксиковым, изображает образ «Беркутчи» и символизирует связь с культурными традициями. Тираж составил 5 000 экземпляров, стоимость одной марки — 500 теңге.

В 2024 году в Алматы прошла церемония вручения дипломов и нагрудных знаков избранным академикам Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте РК. Выборы академиков Национальной академии наук прошли в соответствии с трехэтапной процедурой рассмотрения заявок претендентов от научных организаций и высших учебных заведений. Академиками были избраны те претенденты, кто набрал наибольшее количество баллов по результатам экспертизы, получил наивысший показатель оценки по результатам защиты программы и за которого проголосовало путем тайного голосования не менее двух третей от общего количества участвовавших на общем собрании академиков. В итоге в состав НАН вошли девять ученых, имеющих выдающиеся достижения в науке.

В 2025 году в Казахстане официально утверждены формы нагрудного знака егеря и специальной одежды со знаками различия для работников рыбного хозяйства. Нагрудной знак егеря изготавливается в форме щита размером 72×56 мм из сплава цинка, алюминия и меди, с золотистым покрытием по рельефному контуру. В верхней части размещена надпись «ҚОРЫҚШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ» золотистого цвета. В нижней части — площадка для индивидуального номера. В центре изображены зеленый контур карты Казахстана, золотистое солнце и осетр на фоне карты. Фон покрывается голубой эмалью в цвет флага страны. Знак крепится на левой стороне груди на спецодежде егеря. Для егерей предусмотрены летний и зимний комплекты защитного (хаки) цвета. На куртках воротник с петлицами и знаками различия. На левом рукаве, на расстоянии 12 см ниже плечевого шва, размещается шеврон. Также предусмотрены эмблемы, кокарды и знаки различия для головных уборов.