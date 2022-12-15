279 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
15 Декабря 2022, 08:40
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 15 декабря лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 2 008 человек (–1 897+ и 111 КВИ-), из них в стационарах находятся 308 пациентов, на амбулаторном – 1 700 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 13 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент,
• на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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