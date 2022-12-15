279 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

15 Декабря 2022, 08:40

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 15 декабря лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 2 008 человек (–1 897+ и 111 КВИ-), из них в стационарах находятся 308 пациентов, на амбулаторном – 1 700 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 13 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент,

• на аппарате ИВЛ – 1 пациент.