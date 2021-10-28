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    20:54, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    278 врачей не хватает в Северо-Казахстанской области

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области не хватает 278 врачей. В облздраве назвали причины, по которым образовался дефицит медицинских кадров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    И.о. руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов заявил, что постоянная потребность во врачебных кадрах имеется из-за переезда врачей в столицу или соседнюю Россию, выхода на пенсию, обучения врачей в резидентуре, смены специальностей.

    «Тем не менее, дефицит снижается. В 2016 году не хватало 383 врача, в прошлом – 292. Важно, что выплачиваются подъемные – 2,5 млн тем, кто едет работать в села, и 1,5 млн тенге остающимся в городе - есть возможность обучаться в резидентуре, предоставляется жилье. Медицинские организации содействуют в оплате аренды», - сказал Н. Айманов.

    Он добавил, что в этом году прибыли около 150 молодых специалистов. В том числе 18 узких специалистов, которые обучались за счет грантов области. В прошлом году прибыли 108 специалистов.

    «В прошлом году проводили анализ, и оказалось, что выпускников медицинских вузов меньше, чем вакансий по стране. Нам нужно два-три года, чтобы закрыть потребность в кадрах», - сказал аким области Кумар Аксакалов.


    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область Статистика
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