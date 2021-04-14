278 казахстанских семей переселены из трудоизбыточных регионов с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 апреля участниками государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» (далее – Госпрограмма «Еңбек») стали 157,9 тыс. человек. 133,3 тыс. человек были трудоустроены, из них 51,2 тыс. – на постоянную работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По информации ведомства, в рамках первого направления программы на краткосрочные курсы направлено 1,9 тыс. человек.

Для открытия своего дела 3,9 тыс. человек получили государственные гранты.

На субсидируемые рабочие места трудоустроено 84,4 тыс. человек, из них на социальные рабочие места - 11,6 тыс., на молодежную практику – 7 тыс., на общественные работы – 65,8 тыс.

В рамках мобильности трудовых ресурсов переселено 278 семей или 925 человек, из которых 448 человек трудоспособного возраста. Из числа трудоспособных 267 человек трудоустроены на постоянные рабочие места на новом месте жительства и 25 человек заняты предпринимательской деятельностью.

Напомним, в 2020 году участниками Госпрограммы «Еңбек» стали 649 тыс. человек. 437,3 тыс. человек были трудоустроены, из них 319,2 тыс. – на постоянную работу.

На развитие массового предпринимательства было выдано 12,7 тыс. микрокредитов и 44,9 тыс. государственных безвозвратных грантов на реализацию новых бизнес-идей.

На краткосрочные курсы обучения были направлены 18,7 тыс. человек, а обучением в организациях ТиПО охвачены 18,4 тыс. человек.

Кроме того, в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов из трудоизбыточных регионов переселено 5,8 тыс. человек в составе 1,8 тыс. семей.