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2757 человек выздоровели от коронавируса за прошедшие сутки в РК
25 Июля 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 2757 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 430,
город Алматы - 670,
город Шымкент - 209,
Акмолинская область - 131,
Алматинская область - 120,
Атырауская область - 220,
Восточно-Казахстанская область - 58,
Западно-Казахстанская область - 37,
Карагандинская область - 555,
Костанайская область - 44,
Кызылординская область - 50,
Мангистауская область - 11,
Павлодарская область - 92,
Северо-Казахстанская область - 85,
Туркестанская область - 45.
Итого выздоровевших в Казахстане - 446996.
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