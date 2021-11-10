275 подростков задержаны в Актюбинской области за ночные прогулки во время каникул

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Во время оперативно-профилактического мероприятия «Каникулы» в полицию было доставлено 275 актюбинских подростков, большинство из которых находилось в ночное время вне дома без сопровождения родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

«В ходе реализации запланированных мероприятий инспекторами ювенальной полиции проводились рейдовые отработки во дворах, парках и местах массового скопления молодежи. В результате за шесть дней оперативно-профилактического мероприятия «Каникулы» в отделы полиции были доставлены 275 несовершеннолетних, из них 260 подростков, которые находились без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00 часов», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Кроме того, трое актюбинских индивидуальных предпринимателя были привлечены к административной ответственности, за допуск несовершеннолетних в увеселительные заведения без сопровождения законных представителей после 22:00 часов, а пять индивидуальных предпринимателя были привлечены за реализацию алкогольной продукции лицам в возрасте до 21 года.

Вместе с тем, в ходе рейдовых отработок у несовершеннолетних актюбинские полицейские изъяли пять колюще-режущих предметов.

«Также инспекторами ювенальной полиции было поставлено на учёт 29 подростков и 23 неблагополучных семей, а 14 родителей привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей», - отметил Ерболат Саркулов.