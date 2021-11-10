+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -3 °С
USD 428.67 EUR 495.5
RUB 6 CNY 67.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

275 подростков задержаны в Актюбинской области за ночные прогулки во время каникул

10 Ноября 2021 00:58
Поделиться:
275 подростков задержаны в Актюбинской области за ночные прогулки во время каникул

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Во время оперативно-профилактического мероприятия «Каникулы» в полицию было доставлено 275 актюбинских подростков, большинство из которых находилось в ночное время вне дома без сопровождения родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

Новости по теме
872 ДТП с участием  авто с иностранными номерами произошло в Костанайской области
Более 150 лишенных прав водителей вновь задержали за рулем в Атырау 15-летняя девочка совершила суицид в Акмолинской области 800 нарушений ПДД за день выявлено в Шымкенте

«В ходе реализации запланированных мероприятий инспекторами ювенальной полиции проводились рейдовые отработки во дворах, парках и местах массового скопления молодежи. В результате за шесть дней оперативно-профилактического мероприятия «Каникулы» в отделы полиции были доставлены 275 несовершеннолетних, из них 260 подростков, которые находились без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00 часов», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Кроме того, трое актюбинских индивидуальных предпринимателя были привлечены к административной ответственности, за допуск несовершеннолетних в увеселительные заведения без сопровождения законных представителей после 22:00 часов, а пять индивидуальных предпринимателя были привлечены за реализацию алкогольной продукции лицам в возрасте до 21 года.

Вместе с тем, в ходе рейдовых отработок у несовершеннолетних актюбинские полицейские изъяли пять колюще-режущих предметов.

«Также инспекторами ювенальной полиции было поставлено на учёт 29 подростков и 23 неблагополучных семей, а 14 родителей привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей», - отметил Ерболат Саркулов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
872 ДТП с участием  авто с иностранными номерами произошло в Костанайской области
Более 150 лишенных прав водителей вновь задержали за рулем в Атырау
15-летняя девочка совершила суицид в Акмолинской области
800 нарушений ПДД за день выявлено в Шымкенте
Популярное
1 Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
2 Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
3 Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
4 909 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
5 Убийство Аяжан Едиловой: началось главное судебное разбирательство
6 Среднюю заработную плату посчитали в СКО
Читайте также
В Атырауской области у браконьера изъято почти 400 кг рыбы
Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
909 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Убийство Аяжан Едиловой: началось главное судебное разбирательство
Среднюю заработную плату посчитали в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив