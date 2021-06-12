НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 275 фактов бытового насилия выявлено в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях оздоровления криминогенной обстановки, недопущения преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, с 9 по 16 июня на территории области проводится республиканское профилактическое мероприятие «Быт».

«В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции Жамбылской области совместно с волонтерами, общественностью, мотоциклистами Тараза и иными заинтересованными службами был организован автопробег «Дом без насилия». Автобусы с тематическими билбордами проехали по центральным улицам Тараза и некоторым районам области для привлечения внимания населения к профилактике бытового насилия», – сообщил начальник УМПС ДП Ашкеев Рахымберди.

В ходе автопробега и на местах сотрудники отдела по защите женщин от насилия, участковые инспекторы и инспекторы ювенальной полиции совместно с представителями Кризисного центра разъясняют законодательные акты в сфере семейно-бытовых отношений и оказывают помощь пострадавшим.

Только за два дня ОПМ было выявлено около 275 фактов бытового насилия, из которых на телефон доверия поступило 12 обращений. Стражами порядка в отношении 108 нарушителей вынесены защитные предписания, судом установлено 12 особых требований к поведению. На профилактический учет в ОВД поставлено 10 наркоманов и 28 алкоголиков.

К слову, за период ОПМ в сфере семейно-бытовых отношений преступлений не допущено.

