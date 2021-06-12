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    22:00, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    275 фактов бытового насилия выявлено в Жамбылской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 275 фактов бытового насилия выявлено в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В целях оздоровления криминогенной обстановки, недопущения преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, с 9 по 16 июня на территории области проводится республиканское профилактическое мероприятие «Быт».

    «В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции Жамбылской области совместно с волонтерами, общественностью, мотоциклистами Тараза и иными заинтересованными службами был организован автопробег «Дом без насилия». Автобусы с тематическими билбордами проехали по центральным улицам Тараза и некоторым районам области для привлечения внимания населения к профилактике бытового насилия», – сообщил начальник УМПС ДП Ашкеев Рахымберди.
    В ходе автопробега и на местах сотрудники отдела по защите женщин от насилия, участковые инспекторы и инспекторы ювенальной полиции совместно с представителями Кризисного центра разъясняют законодательные акты в сфере семейно-бытовых отношений и оказывают помощь пострадавшим.
    Только за два дня ОПМ было выявлено около 275 фактов бытового насилия, из которых на телефон доверия поступило 12 обращений. Стражами порядка в отношении 108 нарушителей вынесены защитные предписания, судом установлено 12 особых требований к поведению. На профилактический учет в ОВД поставлено 10 наркоманов и 28 алкоголиков.
    К слову, за период ОПМ в сфере семейно-бытовых отношений преступлений не допущено.

    Теги:
    МВД РК Жамбылская область Общество Правоохранительные органы
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