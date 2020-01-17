274 вакансии для людей с особыми потребностями предлагают в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2019 года благодаря мерам социальной защиты в Нур-Султане трудоустроено 726 человек с ограниченными возможностями. 59 жителей столицы после краткосрочного профессионального обучения получили государственные гранты на реализацию бизнес-идей, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В настоящее время создание условий для людей с ограниченными возможностями, их трудоустройство и социализация – одни из главных направлений реализации социальной политики в столице. К примеру, в прошлом году около тысячи астанчан с особыми нуждами нашли работу. Среди них – 22-летний житель Нур-Султана Еркебулан Бермуханбетов.

«Я работаю в центре «IKOMEK» с сентября прошлого года. Окончил Евразийский гуманитарный институт в столице по специальности «Казахский язык и литература» по гранту Президента с красным дипломом. Родился в Карагандинской области, переехал в Нур-Султан больше 12 лет назад, живу вместе с родителями», - рассказал Еркебулан Бермуханбетов.





По его словам, на работе созданы необходимые условия и возможности для людей с особыми потребностями.

«Я работаю оператором по ведению учета видеонаблюдения в центре. В мои обязанности входит следить за безопасностью и порядком в городе посредством видеонаблюдения. Если возникают какие-либо нарушения, мы немедленно выясняем причины и принимаем соответствующие меры. Что касается вопроса, как я пришел на эту работу, то по окончании обучения в нашем деканате мне предложили работать в центре «IKOMEK». Я с удовольствием принял это предложение. Нынешняя работа мне нравится, к тому же коллектив очень дружный и руководство хорошее. Стараюсь неукоснительно выполнять возложенные на меня обязанности. Пока замечаний по работе не получал», - отметил молодой специалист.

В будущем Еркебулан хочет открыть собственное дело.

«Мой папа предприниматель, мама работает в сфере образования. Я единственный ребенок в семье. Моя мечта в будущем, как папа, открыть свое дело и стать бизнесменом. Хочу открыть свою строительную компанию. Нур-Султан – город мечты, я уверен, что моя мечта исполнится», - поделился парень.