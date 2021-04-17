274 штук дериватов краснокнижных животных изъяли полицейские Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Жанааркинском районе Карагандинской области полицейские задержали 274 рогов сайги и оружия разных марок. Задержанным грозит наказание до семи лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оперативниками управления криминальной полиции ДП Карагандинской области в ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере торговли дериватами животных занесенных в красную книгу 15 апреля в одном из поселков Жанааркинского района Карагандинской области задержали автомобиль под управлением 34-летнего мужчины.

«В салоне данного транспортного средства находились пассажиры: 34-летний житель Жанааркинского района и двое жителей Караганды – им по 28 лет. Во время осмотра и следственных действий полицейские изъяли у задержанных 274 рогов сайги и оружие разных марок», - сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. А также по ст. 287 УК РК «Незаконное хранение огнестрельного оружия». Ведется расследование. Задержанные взяты под стражу.