274 павлодарца направлены судом на принудительное лечение от алкоголизма

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция региона одним из самых эффективных мер в борьбе с появлением пьяных людей в общественных местах считает их принудительное лечение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Произошло снижение нахождения граждан в состоянии опьянении более чем на 10%», - заявили в департаменте полиции Павлодарской области в ходе брифинга.

По словам стражей порядка, одна из действенных мер в профилактике таких правонарушений - это направлять людей, страдающих алкоголизмом, на принудительное лечение.

«В текущем году на лечение в организации принудительного лечения направлено 274 лица с психическими, поведенческими расстройствами», - добавили в ведомстве.

В 2021 году полицейские выявили примерно 240 правонарушений: 146 нарушений требований законодательства по продаже алкоголя, 82 факта - занятие предпринимательством без соответствующей регистрации и 4 нарушения законодательства о госрегулировании производства, оборота этилового спирта и алкогольной продукции, рассказали в правоохранительных органах. Суды рассмотрели 126 административных материалов по статье 200 КРКоАП «Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции» и вынесли постановления о наложении административных взысканий более чем на 10 миллионов тенге.