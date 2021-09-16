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    10:05, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    274 павлодарца направлены судом на принудительное лечение от алкоголизма

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция региона одним из самых эффективных мер в борьбе с появлением пьяных людей в общественных местах считает их принудительное лечение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Произошло снижение нахождения граждан в состоянии опьянении более чем на 10%», - заявили в департаменте полиции Павлодарской области в ходе брифинга.

    По словам стражей порядка, одна из действенных мер в профилактике таких правонарушений - это направлять людей, страдающих алкоголизмом, на принудительное лечение.

    «В текущем году на лечение в организации принудительного лечения направлено 274 лица с психическими, поведенческими расстройствами», - добавили в ведомстве.

    В 2021 году полицейские выявили примерно 240 правонарушений: 146 нарушений требований законодательства по продаже алкоголя, 82 факта - занятие предпринимательством без соответствующей регистрации и 4 нарушения законодательства о госрегулировании производства, оборота этилового спирта и алкогольной продукции, рассказали в правоохранительных органах. Суды рассмотрели 126 административных материалов по статье 200 КРКоАП «Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции» и вынесли постановления о наложении административных взысканий более чем на 10 миллионов тенге.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
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