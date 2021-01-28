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    08:46, 28 Январь 2021 | GMT +6

    274 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на 28 января лечение от КВИ продолжают получать 27 348 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

    Из 27 348 человек: 15 690 КВИ+ и 11 658 КВИ-, в стационарах находится – 6 525 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 823 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 274 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов; на аппарате ИВЛ - 34 пациента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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