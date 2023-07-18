274 млрд тенге выплатили казахстанцам в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца было из республиканского бюджета направлено порядка 244 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 30,2 млрд тенге.

По состоянию на 1 июля 2023 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 536,2 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 198,2 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Вместе с тем размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума, с 1 июля 2023 года были проиндексированы дополнительно в среднем на 14,5%.

К примеру, с 1 июля 2023 года размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы 89 248 тенге, 2 группы – 71 398 тенге, 3 группы – 48 681 тенге.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, в январе т.г. социальную выплату по утрате трудоспособности получили 92,2 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 59,6 тыс. семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета, их размеры с 1 января 2023 года по решению Правительства РК были повышены на 8,5%, с 1 июля 2023 дополнительно повышены на 14,5%.

По состоянию на 1 июля т.г. средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 33 454 тенге, по потере кормильца – 34 423 тенге.