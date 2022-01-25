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274 человека задержали за кражи и грабежи в ходе январских событий в Казахстане

25 Января 2022 19:23
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274 человека задержали за кражи и грабежи в ходе январских событий в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего за совершение краж и грабежей задержаны и водворены в ИВС 274 человека. Об этом на брифинге в СЦК сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всего за совершение краж и грабежей задержаны и водворены в ИВС 274 человека. Вина задержанных доказывается изъятыми вещественными доказательствами в виде похищенных товаров и оружия, а также записями камер видеонаблюдении, роликами из социальных сетей, а также обнаруженными данными в мобильных телефонах самих подозреваемых», - сказал Санжар Адилов.

К примеру, по словам представителя МВД, 19 января в городе Алматы задержан 18-летний житель области, в мобильном телефоне которого обнаружены видеозаписи совершения кражи им продуктов питания в одном из магазинов, «селфи» на фоне похищенных предметов и факт его участия в групповом и жестоком избиении одного сотрудника полиции на улице.

«Все эти видеозаписи производились самим подозреваемым. Он водворен в ИВС. Таких фактов множество. На данный момент по уголовным делам, находящимся в производстве», - добавил Санжар Адилов.


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#МВД РК   #Общество   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Серик Сабеков

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