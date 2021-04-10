2734 заболевших  коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2734 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 548,

город Алматы - 715,

город Шымкент - 85,

Акмолинская область - 99,

Актюбинская область - 166,

Алматинская область - 369,

Атырауская область - 146,

Восточно-Казахстанская область - 59,

Жамбылская область - 39,

Западно-Казахстанская область - 130,

Карагандинская область - 171,

Костанайская область - 32,

Кызылординская область - 42,

Мангистауская область - 31,

Павлодарская область - 37,

Северо-Казахстанская область - 44,

Туркестанская область - 21.

Всего в стране выявлено 266 677 заболевших.