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    09:31, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    273 сосны выкопали браконьеры в Акмолинской области

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    АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 273 молодые сосны выкопали браконьеры в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Инцидент произошел 25 октября. В 18:35 в дежурную часть отдела полиции Зерендинского района поступило телефонное сообщение о том, что в лесном массиве между селами Баратай и Уголки неизвестные лица выкапывают молодые сосны.

    Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили личности злоумышленников. Ими оказались ранее не судимые 55-летний житель Семея и 43-летний житель Нур-Султана, которые грузили деревья в грузовой автомобиль DAF.

    Всего было изъято 273 сосны.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 340 части 1 УК РК «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников». Избрана мера процессуального принуждения «Обязательство о явке».

    Напоминаем, что на территории Акмолинской области в целях выявления и пресечения нарушений природоохранного законодательства, незаконного оборота объектов биологических ресурсов с 20 октября по 19 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер».

    Теги:
    Криминал Экология Правоохранительные органы Акмолинская область
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