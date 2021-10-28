273 сосны выкопали браконьеры в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 273 молодые сосны выкопали браконьеры в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел 25 октября. В 18:35 в дежурную часть отдела полиции Зерендинского района поступило телефонное сообщение о том, что в лесном массиве между селами Баратай и Уголки неизвестные лица выкапывают молодые сосны.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили личности злоумышленников. Ими оказались ранее не судимые 55-летний житель Семея и 43-летний житель Нур-Султана, которые грузили деревья в грузовой автомобиль DAF.

Всего было изъято 273 сосны.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 340 части 1 УК РК «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников». Избрана мера процессуального принуждения «Обязательство о явке».

Напоминаем, что на территории Акмолинской области в целях выявления и пресечения нарушений природоохранного законодательства, незаконного оборота объектов биологических ресурсов с 20 октября по 19 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер».