272 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 272 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
На 23:59 час. 27 мая 2020 г. прирост в Казахстане составил 2,9%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 56 (3,2%)
Карагандинская область - 49 (7,0%)
город Алматы - 25 (1,1%)
Актюбинская область - 22 (7,8%)
Западно-Казахстанская область - 21 (4,4%)
Кызылординская область - 20 (6,6%)
город Шымкент - 17 (2,4%)
Туркестанская область - 17 (5,0%)
Атырауская область - 15 (1,6%)
Алматинская область - 14 (4,6%)
Костанайская область - 5 (3,8%)
Жамбылская область - 4 (1,1%)
Акмолинская область - 2 (1,4%)
Северо-Казахстанская область - 2 (4,1%)
Восточно-Казахстанская область - 1 (1,4%)
Мангистауская область - 1 (0,6%)
Павлодарская область - 1 (0,5%)
Всего в стране выявлено 9576 заболевших.
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