272 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 272 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

На 23:59 час. 27 мая 2020 г. прирост в Казахстане составил 2,9%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 56 (3,2%)

Карагандинская область - 49 (7,0%)

город Алматы - 25 (1,1%)

Актюбинская область - 22 (7,8%)

Западно-Казахстанская область - 21 (4,4%)

Кызылординская область - 20 (6,6%)

город Шымкент - 17 (2,4%)

Туркестанская область - 17 (5,0%)

Атырауская область - 15 (1,6%)

Алматинская область - 14 (4,6%)

Костанайская область - 5 (3,8%)

Жамбылская область - 4 (1,1%)

Акмолинская область - 2 (1,4%)

Северо-Казахстанская область - 2 (4,1%)

Восточно-Казахстанская область - 1 (1,4%)

Мангистауская область - 1 (0,6%)

Павлодарская область - 1 (0,5%)

Всего в стране выявлено 9576 заболевших.